Juan Carlos Lizarzaburu se une a Alianza para el Progreso tras dejar Fuerza Popular

Juan Carlos Lizarzaburu, quien comenzó en Fuerza Popular, renunció en mayo citando “motivos personales y de conciencia”.

El congresista Juan Carlos Lizarzaburu, quien representaba a los peruanos en el extranjero, se ha unido a la bancada de Alianza para el Progreso. Esto ocurre tras su salida de Fuerza Popular hace unos meses. Con esta incorporación, el grupo parlamentario de César Acuña cuenta ahora con 14 miembros para esta legislatura, presidida por Eduardo Salhuana.

Renuncia a Fuerza Popular

A finales de mayo, Lizarzaburu dejó oficialmente Fuerza Popular. Anunció su decisión a través de sus redes sociales, citando “motivos personales y de conciencia”. Aunque agradeció a Keiko Fujimori, optó por no detallar las razones de su salida del partido.

“¡He presentado el día de hoy mi renuncia irrevocable al partido y a la bancada de Fuerza Popular por motivos personales y de conciencia. Agradezco a Keiko Fujimori la oportunidad de poder servir a mi patria y a los PEX, avanzaremos!”, publicó en ese momento.

Controversia y sanciones

En enero, Lizarzaburu fue sancionado por la Comisión de Ética Parlamentaria por un incidente con la congresista Patricia Juárez. Se aprobó un informe que recomendaba su suspensión por 120 días y la reducción de su salario. Lizarzaburu fue hallado culpable de violar el Código de Ética Parlamentaria al hacer comentarios sexistas durante una sesión virtual.

El informe también criticó que Lizarzaburu intentó trivializar sus comentarios y mintió sobre haber presentado disculpas a Juárez. Su comportamiento fue considerado una falta grave que afectó la imagen del Congreso.

Conflicto con Patricia Juárez

Al regresar a sus funciones, Lizarzaburu experimentó tensiones con su bancada. Patricia Juárez, la congresista afectada, decidió retirarse del hemiciclo al ver a Lizarzaburu, citando incomodidad. “Es una situación incómoda. El congresista Lizarzaburu se integra recién a las actividades del Pleno y, obviamente, me sentí incómoda de que esté presente. No podía permanecer en el lugar y me retiré por eso”, comentó a Canal N.