Alejandro Soto critica encuesta donde 91% de peruanos desaprueba al Congreso y culpa a la prensa

Alejandro Soto afirmó que continuará demandando a periodistas si considera que dañan “su honor”, aunque esto impacte en la libertad de prensa y de información.



Alejandro Soto Reyes, expresidente del Congreso de la República, volvió a comunicarse con los periodistas tras dejar su cargo, un contacto que había disminuido considerablemente durante su presidencia. Aprovechó esta ocasión para comentar sobre la reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la cual revela que el 91% de los peruanos desaprueba el trabajo del Congreso.

Soto expresó su escepticismo hacia las encuestas: “Yo discrepo respecto a los niveles de aprobación, yo pregunto a cualquier si les han preguntado y me dicen que no, más me parecen encuestas de gabinete”. Según los datos del IEP, la desaprobación del Congreso se mantiene constante desde enero de 2023. En agosto de 2024 solo tuvo un 5% de aprobación.

Soto responsabilizó a los medios de comunicación por la baja aprobación del Congreso: “La prensa incita ese tipo de conducta, la prensa es la que desprestigia al Congreso de la República. Si fuese cierto que hay un grado tan alto de desaprobación, cómo es que cuatro congresistas están fundando su partido”.

Final de la gestión de Soto y nuevo liderazgo de Salhuana

La gestión de Soto como presidente del Congreso concluyó el 26 de julio de 2024, cuando Eduardo Salhuana, también de Alianza para el Progreso, asumió el cargo tras la elección de la nueva Mesa Directiva. Durante su presidencia, Soto enfrentó críticas y denuncias, y respondió con amenazas de denuncias penales a periodistas. Asimismo, mantuvo un silencio prolongado ante la prensa.

Al asumir el cargo en julio de 2023, Soto enfrentó rápidamente cuestionamientos. De hecho, algunos congresistas pidieron su renuncia a la Mesa Directiva en menos de un mes. Sin embargo, la falta de pronunciamiento de su bancada y el respaldo de aliados parlamentarios le permitieron mantenerse en el cargo, aunque bajo investigaciones.

Baja aprobación de Eduardo Salhuana

Eduardo Salhuana, nuevo presidente del Congreso, también enfrenta una baja aprobación. Según la última encuesta del IEP, el 63% de los ciudadanos no está de acuerdo con su elección. Solo el 11% considera que fue una decisión acertada, mientras que un 8% no sabe que Salhuana lidera el Congreso. Además, un 12% desconoce al miembro de Alianza para el Progreso.