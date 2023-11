¿Feriados en noviembre? Entérate de las fechas libres del mes

Atentos, empleadores y trabajadores

El 1 de noviembre, fue un día de descanso para muchos peruanos en conmemoración del Día de Todos los Santos. Si te estás preguntando acerca de otras festividades que se celebrarán en el mes de noviembre, a continuación, te informamos sobre los días que han sido designados como feriados o días no laborables, para que puedas programar alguna actividad.

Diferencia entre feriado y día no laborable

Durante los días festivos, los trabajadores tienen derecho a descansar y recibir su salario habitual. Sin embargo, aquellos que opten por trabajar en estos días sin un período de descanso compensatorio posterior, tienen derecho a recibir un pago triple que abarca los siguientes aspectos:

1. La remuneración correspondiente al día festivo.

2. La remuneración por la labor desempeñada en ese día.

3. Un monto adicional equivalente al 100 % de la remuneración por el trabajo realizado.

En el caso de los días no laborables en el año 2023, esta disposición se aplica a los empleados del sector público. Estos días se consideran laborables, a diferencia de los festivos, y las horas no trabajadas deben ser compensadas en los 10 días siguientes, o en un plazo establecido por la autoridad de la entidad pública, según sus necesidades específicas.

En el sector privado, la decisión de acogerse a los días no laborables es voluntaria. La forma de recuperar las horas no trabajadas debe ser acordada entre el empleador y los empleados, y en caso de no llegar a un acuerdo, la decisión final recae en el empleador.

Tanto en el caso de los festivos como de los días no laborables, estas fechas tienen como objetivo fomentar el turismo interno, un sector crucial para la reactivación económica del país, ya que genera empleo y estimula la economía.

¿Hay otro feriado en noviembre?

Según el Decreto Supremo 151-2022-PCM y el Decreto Legislativo N.° 713, el mes de noviembre no contará con ningún día festivo. Sin embargo, el mes de diciembre presentará tres días festivos y dos días no laborables:

– Jueves 7 de diciembre: Día no laborable

– Viernes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

– Sábado 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

– Lunes 25 de diciembre: Navidad

– Martes 26 de diciembre: Día no laborable

Para enero de 2024, se tienen los siguientes días festivos:

– Lunes 1 de enero: Año Nuevo 2024

– Martes 2 de enero: Día no laborable

Leer más:

Si trabajo en feriado, ¿cuánto recibo?

Según la información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) del Ministerio de Trabajo, si trabajas de manera presencial o remota en un día festivo, tienes derecho a recibir dos remuneraciones diarias adicionales además de tu salario mensual completo.

¿Cómo calcularlo?

La Sunafil proporcionó una explicación detallada sobre cómo calcular la compensación por trabajar en un día festivo. Si tu salario mensual es de S/ 1,025, lo que equivale a S/ 34.17 por día (calculado dividiendo tu sueldo entre 30 días), la compensación sería la siguiente:

– Una remuneración por el trabajo realizado: S/ 34.17

– Una remuneración por la sobretasa del 100 %: S/ 34.17

En total, recibirías S/ 68.34 por cada día festivo en el que trabajes, además de tu salario mensual. Si trabajaras en dos días festivos, esto se duplicaría, por lo que serían S/ 136.68 adicionales al mes.

Por lo tanto, al final del mes, tu compensación total sería de S/ 1,161.68 si trabajas en dos días festivos.

Es importante destacar que si tu empleador te otorga días de descanso en sustitución de cada día festivo trabajado, ya no recibirías esta suma adicional, según la información proporcionada por la Sunafil.