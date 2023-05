Farfán se defiende de Magaly

No se quedó callado. El ex futbolista Jefferson Farfán, decidió romper su silencio a través de un comunicado en sus redes sociales, donde señaló porque Magaly estaría señalando que la jueza no está siendo imparcial en el proceso.

Futbolista asegura que la conductora y su abogado se habrían descuidado del proceso

El comunicado que fue publicado en redes sociales indica, que por descuido o estrategia de Magaly y su abogado no presentaron la información correspondiente para su legítima defensa, es por ello que en los próximos días se le estaría dictando sentencia a la conductora.

“En dicho sentido, la señora Magaly Medina y su defensa técnica tenían pleno conocimiento que el proceso se encontraba listo para sentenciar, sin embargo, por descuido, irresponsabilidad, negligencia o estrategia dilatoria, no presentaron de manera oportuna sus alegatos, ni mucho menos solicitaron Informe Oral si es que así lo consideraban pertinente”, se lee.

En ese sentido, “la Foquita” considera que la popular “Urraca” estaría buscando dejarlo mal parado, ante el público, cuando la responsabilidad sería netamente de ella y de su abogado.

“En conclusión, la señora Magaly Medina a través de su programa Magaly,

Tv La Firme conjuntamente con su abogado, han buscado trasladar su irresponsabilidad y descuido respecto del proceso a la juez y al suscrito, sembrando dudas sobre nuestro actuar, fabulando sobre la supuesta existencia de presión e injerencia de mi parte, por los que ahora la juez del juzgado en mención se encontraría “apresurada” por emitir sentencia, cuando lo real es que pretenden por estrategia la prescripción de su delito”, agregó.

Como sabemos, Farfán denunció a Magaly en el 2019, tras supuestamente haber usado un dron para grabar en su propiedad.