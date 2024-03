Farfán revela tener hija: “No quería exponerla, soy muy feliz”

Exfutbolista, Jefferson Farfán, comunicó a sus seguidores que hace exactamente un año y dos meses se convirtió en padre por cuarta vez

Jefferson Farfán, el famoso exfutbolista, ha asombrado a sus seguidores al compartir un detalle personal durante el estreno de su podcast “Enfocados” en YouTube. Reveló que hace cerca de un año y dos meses se convirtió en padre por cuarta vez.

El anuncio fue hecho por el jugador durante un episodio especial de su programa, en el que participaron destacadas figuras del deporte como su amigo cercano Paolo Guerrero y Roberto Guizasola. Ambos ya estaban al tanto de la situación y fueron testigos del anuncio público para sus redes sociales.

Jefferson reveló con gran emoción que la nueva integrante de la familia Farfán es una niña llamada Luhana. Expresó: “Tuve una bendición más, hace un años y dos meses tuve una hija llamada Luhana. Hermosa. Agradecido con la vida. He tratado de mantener en perfil bajo porque no quería exponer a mi hija, como se ha expuesto en algunos momentos a mis hijos y, bueno, estoy muy feliz, mi familia y la mamá de mi hija también. Agradecido con la vida y con la hija hermosa que me ha brindado. Espero que pronto la conozcan”, agregó el exdeportista.

Jefferson Farfán resaltó su felicidad por esta nueva incorporación a su familia y expresó su gratitud hacia la vida y hacia la madre de su hija, cuya identidad aún no ha sido revelada. “Estoy muy feliz, mi familia y la mamá de mi hija también. Agradecido con la vida y con la hija hermosa que me ha brindado. Espero que pronto la conozcan“, compartió.

Con esta revelación, la popular ‘Foquita‘ amplía su familia, sumando a su descendencia compuesta por sus tres hijos anteriores: Maialén, fruto de su relación adolescente con Mercedes Carrasco, Adriano y Jeremy, nacidos de su matrimonio con Melissa Klug. La llegada de Luhana marca un nuevo capítulo en la vida del exintegrante de la selección peruana, quien se muestra emocionado y agradecido por esta nueva bendición.

