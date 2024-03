Hija de Tula Rodríguez responde a críticas sobre su uniforme

Valentina Carmona, hija de Tula Rodríguez y Javier Carmona, responde críticas por su atuendo escolar en Instagram

Al iniciar el año escolar 2024 en Perú, varios artistas compartieron con sus seguidores los momentos del primer día de clases de sus hijos. Entre ellos, Tula Rodríguez compartió fotos y videos de su hija Valentina Carmona Rodríguez, de 15 años, quien asistió a la escuela con el uniforme requerido, que incluía un short azul y una camiseta blanca. Esta vestimenta generó diferentes reacciones entre los usuarios en las redes sociales.

En Instagram, algunos comentarios expresaron preocupación sobre el tamaño del short de Valentina, sugiriendo que podría ser inadecuado para el entorno escolar. Frases como “demasiado pequeño y ajustado” y “al colegio se va a estudiar no a estar modelando“, reflejaron la supuesta preocupación de algunos seguidores sobre si el atuendo podría provocar situaciones de acoso.

¿Qué dijo Valentina Carmona?

Valentina Carmona Rodríguez, respondiendo a las críticas, afirmó que el tamaño de su short es el estándar y está aprobado por la institución educativa: “ese es el tamaño normal y regular de todas las chicas del colegio, todas llevamos el mismo short y es del mismo tamaño que el mío. El colegio sí me lo permite, es el tamaño adecuado del short“. La hija de Tula Rodríguez se defendió de los comentarios, aclarando que su vestimenta no debería ser motivo de discusión ni crítica externa, ya que cumple con los requisitos de su colegio.

En varias historias de Instagram, Valentina enfatizó la importancia de comprender que su elección de vestimenta no define su respeto hacia sí misma ni hacia los demás, y mucho menos debería ser motivo de preocupación para personas que no están relacionadas con su entorno educativo o familiar.

“Un short no me define como persona“, expresó, destacando que las críticas negativas provenientes de fuera de su círculo cercano no tienen relevancia para ella. Además, señaló que su madre también está de acuerdo con sus elecciones de vestimenta.

“También estuvieron hablando sobre el respeto que tengo hacia mí misma. Yo me respeto un montón, un short no me define como persona, no define el respeto que me tengo a mi o el respeto que le tengo a los demás. Además, si mi mamá no se molesta conmigo por el tamaño de mi short, no creo que ustedes deberían meterse y molestarse (…) No entiendo por qué se ofenden, no lo están usando sus hijas, lo estoy usando yo”, expresó, contundente.

En su respuesta a los comentarios, la hija de Javier Carmona enfatizó que la confianza y el respeto propio no se evalúan por la longitud de una prenda de ropa. Además, señaló que el ambiente académico de su colegio no tolera ni promueve comportamientos inapropiados, independientemente de la vestimenta que el alumnado elija, siempre y cuando se cumplan las normas establecidas.

“No entiendo por qué hacen observaciones que nada que ver, de repente les parece corto a ustedes, pero en el colegio es normal. Me dijeron que está muy apretado, que tenga cuidado con los profesores que pueden tener dobles intenciones. En mi cole solo hay profesores buenos, no creo que se estén fijando en chicas de 15 años”, sostuvo.

