Alfredo Benavides demandaría a Rodrigo González

Cómico afirma que está molesto por los ataques del conductor de ‘Amor y fuego’ y también defiende a su hermano Jorge

El imitador Alfredo Benavides ha expresado su malestar por los repetidos ataques recibidos del presentador Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, e insinuó la posibilidad de iniciar acciones legales contra él. Esta decisión surge después de que, en su programa reciente, Rodrigo González volvió a criticar a Alfredo Benavides tras la revelación de audios que sugieren su conexión con Carlos Burgos, exalcalde de San Juan de Lurigancho y lo comparó con Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, afirmando que ambos están frecuentemente envueltos en asuntos turbios.

Se ha declarado por parte de Benavides: “En unos días le voy a responder a ‘Peluchín’, pero no en las cámaras. ¿Si tomaré acciones legales? No lo puedo decir ahorita. Siempre he sido una persona muy respetuosa con el señor Rodrigo González, nunca he tenido ningún problema con él, pero cuando las cosas ya se exceden hay que consultar a otras personas a ver qué se hace”. El comediante, reconocido por sus interpretaciones de Mauricio Diez Canseco y por apadrinar a las ‘Divas Doradas’, mostró su satisfacción por ser elegido como padrino en la presentación oficial del grupo, elogiando su talento y manifestando su apoyo al talento nacional.

Leer también:[Angie Arizaga revela lo difícil fue ocultar su embarazo]

Por otro lado, el popular “Niño Alfredito”, respaldó el deseo de su hermano Jorge Benavides de reintegrar el personaje de la Paisana Jacinta a la televisión, subrayando su popularidad entre el público. “La Paisana Jacinta no representa a nadie, se trata de un personaje. Lamentablemente estamos en un país donde las decisiones judiciales se manejan desde una oficina. Sería agradable tenerla en el programa, pero como dijo Jorge, el caso ya está en el Tribunal Constitucional”, agregó.

Rodrigo González en el pasado también se refirió a acusaciones contra Alfredo Benavides

Rodrigo González, en el pasado, también se ha referido a acusaciones dirigidas hacia Alfredo Benavides. Tras la fuerte acusación del modelo Eyal Berkover sobre posibles vínculos con menores de edad, González instó a Benavides a salir a defenderse, especialmente teniendo en cuenta su reconocida trayectoria profesional y su personaje “Niño Alfredito”. “¿Por qué lanza esta fuerte acusación?, ¿Por qué dice esto? Esto sí se tiene que hablar. Yo creo que Alfredo debería salir a hablar, a decir por qué Eyal está lanzando estas fuertes acusaciones hacia él”, expresó.

Además, González agregó: “Pero cuando te acusan de esto, a alguien que tiene un personaje de niño, a alguien que tiene una carrera, un hermano que es un conocido actor cómico, yo creo que sí Alfredo Benavides debería salir al frente y André Castañeda también”. Estas declaraciones resaltan la necesidad percibida por González de una respuesta directa por parte de Benavides ante tales acusaciones.