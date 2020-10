Farfán pasa más tiempo con hijos de Melissa Klug

La empresaria Melissa Klug no puede ocultar la alegría que siente por sus hijos, pues en varias ocasiones declaró que el futbolista Jefferson Farfán no le dedica tiempo a los menores, sin embargo desde que el seleccionado regresó de Rusia se le ha podido ver compartiendo momentos con los pequeños, algo que tiene saltando de un pie a la chalaca.

Chalaca feliz con familia y dice no opina de Yahaira

Leer también [Melissa Klug ganó juicio por alimentos a Farfán]

La “Blanca de Chucuito” fue abordada por las cámaras de Magaly Medina y reveló que se encuentra muy feliz porque sus hijos pueden disfrutar de su padre, después de estar bastante tiempo separados. “Mientras mis hijos estén felices, mi corazón va a saltar de felicidad. Dios tocó su corazón”, expresó la empresaria.

Asimismo no quiso opinar sobre la posibilidad de que la “foquita” esté más cerca de sus hijos por un supuesto distanciamiento con Yahaira Plasencia. “De verdad que no me interesa, no la sigo, no la veo, no me da energía. No sé, no veo nada de esas cosas”, sentenció.

Cabe indicar que en la actualidad Melissa Klug atraviesa problemas legales al no cancelar el alquiler de su local por más de 10 meses, cifra que supera los 175 mil soles, a pesar que la empresaria ha asegurado que el contrato no está a su nombre igual ha sido denunciada junto a su socia Verónica Gutiérrez Cossío, y su esposo Julio Merino Arana