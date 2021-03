Just Beats descubre la fórmula para triunfar en el reggaeton

Just Beats supo ganarse un nombre en la música urbana por su gran profesionalismo y olfato para convertir en éxito muchas canciones, no en vano produce para Nio García, Darell entre otras estrellas. Él nos cuenta el secreto para triunfar en el género.

“A mí no me interesa que sea el que mejor canta, que sea bonito, sus facciones. Eso no me importa. Debe tener magia, llamar la atención, si da vibra. El talento es el 60 por ciento, pero el 40 es vender bien su imagen, el merchandising, saber promocionarlo”, explica Just Beats.

Acota además Just Beats, que podemos tener un plan de promoción, el mejor equipo, la mejor disquera, todo el dinero del mundo, pero la realidad es que si no tienes un buen tema y un equipo de trabajo musical no estás haciendo nada. Aparte el artista debe creer mucho en su propuesta musical, seguridad, defender en lo que cree.