Explosión durante elecciones en Bolivia

Una explosión se registró ayer cerca del centro de votación donde el candidato presidencial boliviano por la alianza Popular, Andrónico Rodríguez, tenía previsto emitir su sufragio en las elecciones generales que se celebraron ayer en el país altiplánico.

Testigos reportaron a medios locales que se escuchó un fuerte estruendo en el patio trasero del colegio José Carrasco, en la localidad de Entre Ríos en la región de Cochabamba (centro) y policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegaron al lugar para tomar declaraciones e investigar el incidente.

Leer también [Estados Unidos va tras los pasos de Nicolás Maduro]

Juan Carlos Campero, el fiscal que lleva el caso, reportó a los medios locales que «no se tiene daños materiales ni personales» y añadió que «la votación se realiza con normalidad».

Rodríguez es el candidato de izquierda mejor posicionado en las encuestas, situado entre el tercer y cuarto lugar, por debajo de los opositores Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre, quienes podrían disputar una inédita segunda vuelta.

Leer también [Detienen en Colombia a uno de los «más buscados» del Tren de Aragua]

El candidato de la alianza Popular fue considerado el heredero político del expresidente Evo Morales (2006-2019), pero decidió postularse por su cuenta y el exmandatario lo calificó de «traidor».