Hutíes lanzaron misil contra Israel

Los hutíes de Yemen han lanzado ayer otro misil hacia el aeropuerto Ben Gurión, el mayor de Israel, según comunicó el grupo rebelde en sus redes sociales.

«Las fuerzas de misiles de las Fuerzas Armadas de Yemeníes realizaron una operación militar cualitativa dirigida contra el aeropuerto de Lod […] utilizando un misil balístico hipersónico Palestina 2«, escribió el movimiento chií, añadiendo que el ataque «logró con éxito su objetivo».

Además, detalló que el ataque obligó a «millones de sionistas» a huir hacia refugios y detuvo las operaciones del aeropuerto.

«Lo que ha estado sucediendo en Gaza durante casi dos años es una clara confirmación del desprecio del enemigo por la sangre de nuestro pueblo en Palestina y su desprecio por la sangre de árabes y musulmanes», denunció el grupo.