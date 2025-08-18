Zelenski se reúne hoy con Trump

Presidente ucraniano acudirá a Casa Blanca con líderes europeos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, viajará este lunes a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la cumbre bilateral entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, celebrada el viernes en la base militar Elmendorf-Richardson, en Alaska.

A este encuentro se sumarán varios líderes europeos, quienes este domingo confirmaron su presencia en la Casa Blanca.

Con este acompañamiento, al que se ha agregado la representación de la OTAN, Zelenski buscará esclarecer los resultados de las conversaciones entre Trump y Putin, que no lograron un acuerdo concreto sobre la paz en Ucrania, pero abrieron la puerta a nuevas negociaciones.

La reunión en la Casa Blanca contará con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; y el presidente finlandés, Alexander Stubb.

Según indicaron, Putin propuso quedarse con la región del Donbás, que abarca gran parte del este de Ucrania, a cambio de frenar su ofensiva en el sur y cesar nuevos ataques en el país.

Ante esto, Zelenski, en una rueda de prensa realizada ayer, junto a Von der Leyen en Bruselas, subrayó que “la Constitución de Ucrania declara imposible tanto la cesión de territorios como su intercambio”.