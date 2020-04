¡Estamos contigo, Anahí de Cárdenas!

La actriz Anahí de Cárdenas día a día viene luchando duro contra el cáncer de mamas. Sin embargo, la tambipen cantante no la está pasando nada bien, pues utilizó sus redes sociales para dar a conocer algo que la asusta, y es que, hace una semana descubrió un bulto en la axila, por el cual reflexionó sobre la muerte y las consecuencias que podría causarle su enfermedad.

“A la hora sentirme el bulto, fue bien loco porque mi proceso mental fue súper rápido automáticamente dije: ‘’tengo un bulto, otro’, automáticamente fue ‘me voy a morir’ “, expresó.

“El cáncer me ha hecho una persona más empática, tolerante, más consciente, sensible y de ahí pensé que el cáncer me ha hecho plenamente feliz y fue locazo. Estoy lista para morirme porque doy el 100% de mí todos los días”, finalizó la actriz en su cuenta de Instagram.