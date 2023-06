‘Señito’ cuadra a Daniela por comentarios contra Sergio George

El cantante Farik Grippa denunció hace algunas semanas haber firmado un contrato abusivo influenciado por Sergio George, quien le prometió despegar su carrera musical, algo que no habría cumplido. Al respecto, Daniela Darcourt lamentó que el productor se haya burlado de su colega, sin embargo, la conductora Gisela Valcárcel se mostró en desacuerdo.

Salsera cree que productor se burló de Farik Grippa

En un primer momento, la cantante les pidió a sus colegas evaluar bien los contratos que firmen, ya que ponen en juego todo. En ese sentido demostró su total decepción por Sergio George, además desligó algunos escándalos que habría tenido el artista.

“No se dejen engañar, yo lo viví y sé lo horrible que se siente estar desilusionado por personas que al final solo buscan su propio beneficio. Es una pena para muchos que lo hemos admirado durante mucho tiempo, que esté inmiscuido en este tipo de escándalos, pero internacionalmente también ha tenido ciertos problemas. Compañeros, infórmense bien, no le vendan sus sueños a nadie”, dijo.

Asimismo recomendó a sus colegas no ir a pasos agigantados, sino ir a paso lento pero seguro: “Nos desesperamos por una posición, por salir en una alfombra, por tener una nominación. Yo no trabajaría con ninguna persona que se burle de los sueños”. “Yo al inicio dije que si trabajaría (con él), pero hoy por hoy, teniendo una experiencia pasada, yo me atrevería a decir que no trabajaría con ninguna persona que se burle de los sueños”, sentenció.

Leer también [Renzo Tipacti lanza su más reciente sencillo «Present»]

La conductora Gisela Valcárcel no se mostró de acuerdo con las declaraciones dichas por la intérprete de “Señor mentira”. Como sabemos Sergio George trabajo en el programa de talentos de Gisela, por ello la rubia no cree que el productor se haya burlado de los jóvenes talentos.

“Si he pedido al productor que me permita ingresar es por lo que acabo de escuchar. Estoy en desacuerdo con lo que ha dicho Daniela Darcourt, porque ha dicho que Sergio George estaría jugando con los sueños de los otros. Yo no creo que se haya burlado del sueño de dos chicas. Y no estoy defendiendo a Sergio George”, expresó. “Así como Daniela tiene pruebas, yo también tengo pruebas”, agregó.