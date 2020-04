Lourdes Sacín llama ‘ignorante’ a Tilsa Lozano

La periodista Lourdes Sacín le pidió a Tilsa que le dé una revisada al diccionario para que no pueda confundir las palabras “reformatorio” y “albergue”, al referirse de los hijos de la modelo Angie Jibaja. Recordemos que hizo un en vivo y hablo de los pequeños diciendo que no deberían llevárselos a un ‘reformatorio’, porque mejor está con su papá Jean Paul Santa María.

“Yo no creo que él (Jean Paul) se los haya quitado (a sus hijos), creo que el Estado o la entidad que se encarga de eso (bienestar de los niños), no sé qué Ministerio será… ya se los había quitado. A que estén en un reformatorio o una cosa así, mejor van a estar con el papá. Esa es mi opinión”, expreso la exconejita en su momento.

Al darse cuenta del error, Lourdes Sacín se mostró un tanto indignada y le recomendó a Tilsa Lozano tener mayor cuidado al hablar sobre menores de edad.

“Por favor hay que revisar el diccionario. “Reformatorio” es donde albergan a delincuentes menores de edad. Prefiero pensar que Tilsa no conoce el significado de la palabra, a que se exprese así de niños que no tienen culpa de nada y que no son delincuentes”, señaló.

Finalmente, le dejó un mensaje: “Espero que haya querido decir ‘albergue’. Es mejor pecar por ignorancia y no de maldad hacía unos niños”, finalizó.