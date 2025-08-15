Escolares de Lima y Callao con desayunos

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, lanzó el piloto en Manchay, que se replicará en 62 escuelas para asegurar el consumo inmediato de un desayuno caliente y nutritivo, preparado y distribuido en el propio colegio.

El inicio de la nueva forma de atención «Desayuno en mi cole«, fue en la Institución Educativa n. ° 667 Rayitos de Luz, en el distrito de Pachacámac, que busca garantizar el consumo inmediato de un desayuno nutritivo, preparado y distribuido en el propio colegio, asegurando un mejor desarrollo integral de los escolares.

