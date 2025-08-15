Fonavi: arranca cronograma de reintegro 4 este 28 de agosto

COMISIÓN AD HOC ANUNCIA APROBACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA E INICIO DE PAGOS

Buenas noticias para los fonavistas que esperan nuevos pagos. José Cortez, representante de la Federación Nacional de fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú) en la Comisión Ad Hoc del Fonavi, reveló el cronograma para Reintegro 4 y que dará inicio el jueves 21 de agosto con la aprobación de los informes financieros, los montos a asignar a nivel nacional e internacional, y dinero destinado por edades. La semana siguiente, el día 28, se tendrá que aprobar la resolución administrativa con su posterior publicación en el diario oficial “El Peruano” y que dará comienzo al pago correspondiente para los elegidos.

El avance de las devoluciones dependerá ahora de la respuesta del MEF al informe económico que presentará a la Comisión Ad Hoc, mientras los fonavistas se mantienen a la expectativa para que con Reintegro 4 se concrete el reembolso de sus aportes.

En contrapeso la nueva devolución iría para un grupo menor de beneficiarios, dada la falta de presupuesto. La fecha tentativa por ahora queda en fines de agosto; sin embargo, esta no es final, dado que anteriormente también se han dado demoras por retrasos del MEF en las sesiones de la Comisión Ad Hoc y otros temas operativos del Banco de la Nación.

¿QUÉ NECESITO PARA COBRAR EL REINTEGRO 4 DEL FONAVI?

Los beneficiarios del Reintegro 4, luego que hayan verificado que, sí podrán acceder al cuarto grupo de reintegro que se cobraría a finales de agosto, deberán acercarse a las agencias del Banco de la Nación y solo presentar como documentación el DNI. El cobro deberá hacerlo el titular fonavista beneficiario. «Si está dentro del padrón que figura en la página web y está usted disponible para cobrarlo, vaya con su DNI simplemente», afirmó Sandro Núñez, exintegrante de la Comisión Ad Hoc. Asimismo, los herederos del Fonavi que estén dentro del Reintegro 4, deberán presentar otro tipo de documentación que valide que sí pueden acceder al cobro respectivo.

ESTOS BENEFICIARIOS COBRARÁN EN EL BANCO DE LA NACIÓN

Según la información brindada por el representante de la (Fenaf- Perú), Jorge Milla, los beneficiarios del Reintegro 4 serán aquellos adultos mayores con más de 68 años de edad, que, además, no hayan cobrado ninguna lista ni grupo de reintegro. Asimismo, se considerará aquellos fonavistas fallecidos, cuyos herederos podrán hacer el cobro debido. Estos últimos beneficiarios deben haber tenido 89 años como mínimo.

Como se recuerda, el tema de los recursos del Fonavi no es nuevo. Los fonavistas, representados en la Fenaf Perú, llevan años pidiendo más presupuesto para el pago de estas devoluciones.

En su momento, Milla consideraba necesarios cerca de S/1.000 millones para el pago a los fonavistas, los cuales deberían haber sido detallados en el Presupuesto 2025. “Hemos enviado cartas al ministro de Economía”, agregaba entonces.

Tener más presupuesto facilitaría no solo que los pagos salgan más rápidamente, sino aseguraría las devoluciones a los exfonavistas faltantes.

El cronograma planteado por la Comisión Ad Hoc establecía que los pagos al REINTEGRO 4 debieron iniciarse en julio, aproximadamente dos meses y medio después del desembolso al tercer grupo, Sin embargo, la viabilidad de este cronograma depende de la disponibilidad de recursos, a medida que se incorporan nuevos beneficiarios y se identifican aportaciones adicionales, el monto requerido para cada grupo aumenta, lo que agrava la situación financiera. Ante este panorama, la Asociación de Fonavistas ha solicitado un crédito suplementario al MEF y ha llevado el tema a la Comisión de Fiscalización para buscar soluciones. La devolución sí va a continuar para todos.

LAS APORTACIONES A DEVOLVER

Los dependientes aportaron de manera obligatoria entre enero de 1980 y julio de 1995; posterior a esa fecha, únicamente el empleador realizó los aportes hasta agosto de 1998. Los trabajadores independientes aportaron de manera facultativa desde julio de 1979 hasta julio de 1995 y, de manera obligatoria desde agosto de 1995 hasta agosto de 1998, según se detalla en la plataforma de la Secretaría Técnica Fonavi.

Mediante la Ley N° 31173, publicado el 27 de abril del 2021, el Congreso de la República garantizo el cumplimiento de la Ley 29625, Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo, y la devolución efectiva e inmediata de las aportaciones que realizaron los trabajadores, priorizando a la población vulnerable como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

Asimismo, se establecieron nuevos criterios para el saneamiento de la propiedad mediante un pago pecuniario justo y flexible de los posesionarios y/o titulares de terrenos adquiridos y/o construidos con recursos del FONAVI, así como para los titulares de créditos vencidos o contrato resuelto, pero se mantiene en posesión las viviendas adquiridas o construidas por el FONAVI.

PRECISIONES DE LA NORMATIVA

En el documento se precisa el artículo 1 de la Ley 29625, Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo, en el sentido de que la devolución de las aportaciones comprende:

A TODOS LOS TRABAJADORES, DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES QUE APORTARON AL FONAVI, CON LA EXCEPCIÓN DE QUIENES SE BENEFICIARON DE SUS RECURSOS EN UN MONTO IGUAL O MAYOR A SU APORTE.

2 .A los descontados de sus remuneraciones y los efectuados por sus empleadores, incluido el Estado y otros.

El monto del aporte y su debida actualización conforme a lo dispuesto en el artículo 1236 del Código Civil.

Asimismo, se comenta sobre el artículo 2 de la Ley 29625, Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo, en el sentido de que la liquidación de aportaciones y derechos señalada en el ARTÍCULO 1 DE LA LEY 29625 ES PARA DETERMINAR EL VALOR CONSTANTE DE LAS APORTACIONES APLICANDO EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, Y SU ACTUALIZACIÓN FINANCIERA EMPLEANDO LA TASA DE INTERÉS LEGAL, AMBOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL INICIO DE CADA APORTACIÓN INDIVIDUAL HASTA LA FECHA DE SU DEVOLUCIÓN.

Con cada nuevo pago, la Comisión reduce la edad mínima para ampliar la cobertura de devolución. No obstante, las restricciones presupuestarias impiden confirmar si el Reintegro 4 incluirá a fonavistas más jóvenes. El miembro de la comisión Ad Hoc de la Asociación Nacional de Fonavistas, José Cortez, señaló que, tras reuniones con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, se llegaron a algunos acuerdos importantes. Por ejemplo, sobre los detalles del Reintegro 4 y de los recursos que quedan con el fin de solicitar el retorno de ese dinero que se tiene pendiente como deuda. Señaló que se tiene por ahora un fondo de S/ 575 millones.

“Se acordaron los lineamientos para el Reintegro 4, en el que estarán incluidos 62,000 fonavistas, que demandan un promedio de más de S/ 280 millones. Eso ya se toma en cuenta. Se ha tomado en cuenta también las edades. Se incluirán a fonavistas mayores de 68 años. Y sobre deuda de fonavistas fallecidos se han tomado en cuenta de las edades de 89 años para adelante. Esa es la capacidad que tenemos para el Reintegro 4”, precisó.

Tan solo 6% de los fonavistas ha logrado recabar información de sus aportes y por tanto cobrar montos mayores, muchos ex aportantes se preguntan qué hacer para acreditar sus aportes e incrementar su devolución, en algunos casos se puede solicitar una acreditación anticipada de aportes en la ONP o realizar un procesos de reconsideración o impugnación en base a nueva información supletoria y completar su historial laboral y por consiguiente demostrar mayores aportes, viene reintegro 4 de 65 años a más, vivos, estamos hablando de vivos, de reintegro 4 vendría un quinto reintegro de 60 años para arriba, ya sería lo último, de ahí hacia atrás ya quedarían muy pocos.

En tal sentido, adelantó que en las siguientes sesiones se buscará perfeccionar los lineamientos y acordar la entrega de mayores recursos necesarios para cumplir con las obligaciones que se tienen con los miles de ex aportantes al Fonavi.

