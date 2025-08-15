Topógrafo le grita ‘politiquero’ a Petro

El último martes 12 de agosto dos ciudadanos colombianos fueron detenidos cuando realizaban trabajos topográficos en el distrito de Santa Rosa, en Loreto. Ellos fueron derivados a la comisaría local en la que fueron identificados como Carlos Fernando Sánchez Ortelón y Jhon Wilinton Amia López. Posteriormente, ayer jueves el Poder Judicial dictó siete días de detención contra los dos extranjeros por realizar mediciones en territorio peruano, sin autorización.

Al respecto, durante la audiencia, Sánchez Ortelón pidió disculpas al Perú y se refirió sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro y el precandidato Daniel Quintero.

Además, tuvo una contundente crítica hacía Gustavo Petro y contra Daniel Quintero Al respecto y los tildó de ‘politiqueros’. «Les pido disculpas si los ofendí en algún momento debido a desconocimiento tanto de mi país como de las suyas. No quiero entrar en el tema de los ‘politiqueros’ de allá (Colombia)«, puntualizó.