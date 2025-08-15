Drywall ¿Qué es y sabes cuáles son sus ventajas?

TE DAMOS 8 FORMAS DE UTILIZAR ESTE MATERIAL FRÁGIL Y ECONÓMICO

El Drywall es una placa de yeso o fibrocemento utilizada para la construcción. Se considera antisísmico, pues no le aparecen rajas ni fisuras en un periodo de vida útil de 40 a 50 años.

Es más económico que el cemento y su transporte también implica menos costos y esfuerzos, pues es más liviano y las placas más fáciles de transportar. También representa un ahorro, pues no necesita de agua ni arena.

Le podria interesar [Fraudes roban tus datos en TikTok, WhatsApp e Instagram]

¿Dónde se utiliza el drywall?

El sistema drywall al ser una forma rápida, eficiente, y de bajo costo para construir, se puede emplear para diversos usos y construcciones. De hecho, se usa en las viviendas sobre todo para las divisiones de ambientes, ampliaciones en las azoteas, creaciones de estructuras o repisas. Además, también para la instalación de cielorrasos. Cabe resaltar, que también se emplean para la construcción de techos, paredes e incluso ornamentos

Tiene muchas variedades: antihumedad, para baños y resistentes a altas temperaturas, para la cocina, son algunos. A continuación, te presentamos 8 usos que le puede dar al drywall en la construcción, para espacios interiores.

Mesas de noche

Las mesas de noche flotantes son una excelente idea que puede hacer con drywall, en poco tiempo y que le ayudará a ganar espacio para organizar y decorar, en dormitorios pequeños.

Cabecero

Es una opción que puede resultar siendo más económica y funcional para la habitación, que los habituales cabeceros de madera o tapizados. Aprovecha la rápida construcción de tu cabecero en drywall y añádele nuevos lugares de almacenamiento a tu cuarto.

Biblioteca

Para casas, apartamentos y pisos, pequeños, se recomienda construir bibliotecas empotradas a la pared hechas en drywall. Estas son fáciles y rápidas de armar. Ofrecen valioso espacio para organizar piezas del mobiliario y libros.

Chimenea

El drywall es un material resistente que concede mucha versatilidad para crear, gracias a su fácil manejo. Arme una estructura a la moda en torno a la chimenea y dé un aspecto moderno a este espacio de la casa.

Separar ambientes

El drywall no solo es un aliado en la decoración y el almacenamiento, durante la construcción, sino también en la distribución espacial de la superficie. Con drywall es posible hacer piezas estructurales que separen ambientes, como la sala de la cocina.

Techos

El drywall en el techo ofrece una infinita cantidad de posibilidades para decorar e iluminar. Aproveche el uso del drywall en el techo teniendo en cuenta las necesidades funcionales y estructurales del lugar.

Insonorice

Si de privacidad e intimidad se trata el drywall es un gran aliado en este propósito. Insonorice ambientes interiores con lana de vidrio y recubra luego con drywall, para dejar todo el sistema de insonorización oculto.

Repisas

Las repisas en las paredes son de gran funcionalidad, pues sirven de espacio para almacenar, pero también para ambientar y decorar. Las repisas flotantes con drywall son fáciles de hacer, su construcción no demora y sí son de gran valor para quienes habiten el lugar.

Leer también [¿Es realmente seguro realizar una construcción con sistema Drywall?]

VENTAJAS DEL USO DE DRYWALL EN CONSTRUCCIONES

Económico: Una de las principales razones por la que las personas usan este material para las construcciones y remodelaciones de sus viviendas es el bajo costo que requiere. De hecho, es un material súper económico y asequible. Así mismo, es excelente para ahorrar, puesto que el tiempo de instalación es más rápido que el tradicional. Esto se traduce en ahorros en personal, materiales, transporte y sobre todo de tiempo.

Resistente a sismos: una de las principales ventajas en lo que al drywall respecta, es su inminente resistencia a sismos. De hecho, el drywall es el sistema que cuenta con mayor resistencia frente a otros tipos de materiales más tradicionales. Esto se debe a que sus perfiles metálicos y placas, son livianas y a su vez, flexibles. Esto conlleva a que, durante el movimiento de un sismo, se muevan junto a esta, por lo que evita que se dañen las estructuras.

Termoacústico: Esta es otra de sus grandiosas características. Esto significa que el frío y el calor no penetran las paredes del drywall manteniendo el ambiente con su propia temperatura. Así mismo, gracias a su capacidad como aislante acústico, aisla el sonido de una manera óptima.

Rapidez de instalación: La eficiencia es otra de las características que más se destaca del drywall. Esto se debe a que, gracias a su rapidez de instalación, se pueden construir paredes en tan solo un día. Por consiguiente, conlleva un menor tiempo y costo de construcción a diferencia de otros materiales que demoran varios días.

Liviano: Otra de las principales características de este material es que es liviano. De hecho, una plancha de drywall que mide 1.22m x 2.44m pesa aproximadamente tan solo 19.6 kg.

Flexibilidad de diseño: Este es un material que otorga a la persona suma flexibilidad en cuanto a diseño. En consecuencia, puede utilizarse para implementar desde cielorrasos curvos hasta incluso planos.

Leer también: