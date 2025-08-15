Drywall ¿Qué es y sabes cuáles son sus ventajas?

TE DAMOS 8 FORMAS DE UTILIZAR ESTE MATERIAL FRÁGIL Y ECONÓMICO
El Drywall es una placa de yeso o fibrocemento utilizada para la construcción. Se considera antisísmico, pues no le aparecen rajas ni fisuras en un periodo de vida útil de 40 a 50 años.
Es más económico que el cemento y su transporte también implica menos costos y esfuerzos, pues es más liviano y las placas más fáciles de transportar. También representa un ahorro, pues no necesita de agua ni arena.
Le podria interesar [Fraudes roban tus datos en TikTok, WhatsApp e Instagram]
¿Dónde se utiliza el drywall?
El sistema drywall al ser una forma rápida, eficiente, y de bajo costo para construir, se puede emplear para diversos usos y construcciones. De hecho, se usa en las viviendas sobre todo para las divisiones de ambientes, ampliaciones en las azoteas, creaciones de estructuras o repisas. Además, también para la instalación de cielorrasos. Cabe resaltar, que también se emplean para la construcción de techos, paredes e incluso ornamentos
Tiene muchas variedades: antihumedad, para baños y resistentes a altas temperaturas, para la cocina, son algunos. A continuación, te presentamos 8 usos que le puede dar al drywall en la construcción, para espacios interiores.
- Mesas de noche
Las mesas de noche flotantes son una excelente idea que puede hacer con drywall, en poco tiempo y que le ayudará a ganar espacio para organizar y decorar, en dormitorios pequeños.
- Cabecero
Es una opción que puede resultar siendo más económica y funcional para la habitación, que los habituales cabeceros de madera o tapizados. Aprovecha la rápida construcción de tu cabecero en drywall y añádele nuevos lugares de almacenamiento a tu cuarto.
- Biblioteca
Para casas, apartamentos y pisos, pequeños, se recomienda construir bibliotecas empotradas a la pared hechas en drywall. Estas son fáciles y rápidas de armar. Ofrecen valioso espacio para organizar piezas del mobiliario y libros.
- Chimenea
El drywall es un material resistente que concede mucha versatilidad para crear, gracias a su fácil manejo. Arme una estructura a la moda en torno a la chimenea y dé un aspecto moderno a este espacio de la casa.
- Separar ambientes
El drywall no solo es un aliado en la decoración y el almacenamiento, durante la construcción, sino también en la distribución espacial de la superficie. Con drywall es posible hacer piezas estructurales que separen ambientes, como la sala de la cocina.
- Techos
El drywall en el techo ofrece una infinita cantidad de posibilidades para decorar e iluminar. Aproveche el uso del drywall en el techo teniendo en cuenta las necesidades funcionales y estructurales del lugar.
- Insonorice
Si de privacidad e intimidad se trata el drywall es un gran aliado en este propósito. Insonorice ambientes interiores con lana de vidrio y recubra luego con drywall, para dejar todo el sistema de insonorización oculto.
- Repisas
Las repisas en las paredes son de gran funcionalidad, pues sirven de espacio para almacenar, pero también para ambientar y decorar. Las repisas flotantes con drywall son fáciles de hacer, su construcción no demora y sí son de gran valor para quienes habiten el lugar.
Leer también [¿Es realmente seguro realizar una construcción con sistema Drywall?]
VENTAJAS DEL USO DE DRYWALL EN CONSTRUCCIONES
Económico: Una de las principales razones por la que las personas usan este material para las construcciones y remodelaciones de sus viviendas es el bajo costo que requiere. De hecho, es un material súper económico y asequible. Así mismo, es excelente para ahorrar, puesto que el tiempo de instalación es más rápido que el tradicional. Esto se traduce en ahorros en personal, materiales, transporte y sobre todo de tiempo.
Resistente a sismos: una de las principales ventajas en lo que al drywall respecta, es su inminente resistencia a sismos. De hecho, el drywall es el sistema que cuenta con mayor resistencia frente a otros tipos de materiales más tradicionales. Esto se debe a que sus perfiles metálicos y placas, son livianas y a su vez, flexibles. Esto conlleva a que, durante el movimiento de un sismo, se muevan junto a esta, por lo que evita que se dañen las estructuras.
Termoacústico: Esta es otra de sus grandiosas características. Esto significa que el frío y el calor no penetran las paredes del drywall manteniendo el ambiente con su propia temperatura. Así mismo, gracias a su capacidad como aislante acústico, aisla el sonido de una manera óptima.
Rapidez de instalación: La eficiencia es otra de las características que más se destaca del drywall. Esto se debe a que, gracias a su rapidez de instalación, se pueden construir paredes en tan solo un día. Por consiguiente, conlleva un menor tiempo y costo de construcción a diferencia de otros materiales que demoran varios días.
Liviano: Otra de las principales características de este material es que es liviano. De hecho, una plancha de drywall que mide 1.22m x 2.44m pesa aproximadamente tan solo 19.6 kg.
Flexibilidad de diseño: Este es un material que otorga a la persona suma flexibilidad en cuanto a diseño. En consecuencia, puede utilizarse para implementar desde cielorrasos curvos hasta incluso planos.
Leer también:
Conoce los 5 mejores consejos para realizar repisas con drywall