Erick Osores recordó que Jefferson Farfán ofendió a Daniel Peredo

El periodista deportivo quedó sorprendido por la actitud de la ‘Foquita’ con el difunto narrador previo a la Copa del Mundo 2018.

En los últimos días, ha salido a la luz la tensa relación de Jefferson Farfán con la prensa peruana. Recientemente, el exfutbolista, junto a su compañero André Carrillo, confesó haber agredido a Coki Gonzales antes de la Copa América 2015.

Esta no sería la única ocasión en que la ‘Foquita’ tuvo un comportamiento negativo hacia los medios de comunicación. En su programa de YouTube, Erick Osores relató que Farfán también maltrató al fallecido periodista Daniel Peredo.

Osores explicó que varios periodistas, incluido Peredo, viajaron al sorteo de la Copa del Mundo Rusia 2018 y asistieron a un partido del Lokomotiv Moscú, equipo en el que jugaba Farfán. Después del partido, Peredo intentó hablar con Farfán, quien lo rechazó de manera brusca. “Le dijo ‘No, no, no, no puedo’ y se pasó de largo”, contó Osores, quien quedó sorprendido por la actitud del jugador, ya que Peredo solía elogiarlo en sus transmisiones. Peredo no se quejó del trato recibido, pero Osores manifestó su desagrado por la actitud del exdelantero.

¿Qué pasó entre Jefferson Farfán y Coki Gonzáles?

Jefferson Farfán y André Carrillo también hablaron sobre un incidente en el avión de la selección peruana, previo a la Copa América 2015, donde Farfán agredió al periodista Coki Gonzales con un periódico. Gonzales, en su programa ‘Están pasando cosas’, desmintió la versión de los futbolistas, diciendo que Farfán sí lo confrontó y le puso el periódico en la cara, pero no llegó a golpearlo. Además, mencionó que la Federación le pidió que no expusiera lo ocurrido.

Gonzales recordó otros enfrentamientos con futbolistas como Reimond Manco y ‘Cuto’ Guadalupe, y lanzó un mensaje a Farfán, indicando que “hay personas que sí tienen códigos”.

¿Quién fue Daniel Peredo?

El periodista Daniel Peredo, muy querido y reconocido en Perú, tuvo una destacada carrera en prensa escrita, radio y televisión. Se le recuerda por sus emotivos relatos de los partidos de la selección peruana. Peredo falleció el 19 de febrero a los 49 años, dejando un vacío en el periodismo deportivo peruano y un legado memorable para los hinchas de la selección.

