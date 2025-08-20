El ‘Samurai’ se refirió a la ‘Roca’ mientras partía a Brasil para jugar por Grêmio.

Uno se va en la plenitud de su juventud, mientras el otro llega en la solidez de su experiencia. Erick Noriega le dio la bienvenida a Pedro Aquino, su reemplazo en Alianza Lima. Como se recuerda, el ‘Samurai’ de 23 años fue fichado por el poderoso Grêmio de Brasil. Para lo que resta de la temporada y más, gracias a sus rendimientos nacionales e internacionales.

En paralelo, el ‘equipo del pueblo’ tuvo que salir al mercado de último momento y reforzarse para cubrir ese puesto, eligiendo al popular ‘Roca’, que no tenía continuidad en México. En ese contexto, Erick Noriega fue consultado por el que será su reemplazo en Alianza Lima para lo que resta del año.

Lee también:

Y recordó que «yo lo conozco» y le digo que «llega a un equipo espectacular». El reconocido ‘Samurai’ finalizó su saludo deseándole «lo mejor a él y al club», en referencia al partido de vuelta de la Copa Sudamericana, ante Católica en Ecuador, y el clásico.

Pedro Aquino no podrá jugar el partido de vuelta de la Copa Sudamericana ante la Universidad Católica de Ecuador, en Quito. Sin embargo, de pasar de ronda, la ‘Roca’ podría ser inscrito para jugar el torneo continental.