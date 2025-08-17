Alianza Lima venció a ADT en Matute y sigue con la racha

El equipo blanquiazul se impuso en casa con goles de Barcos, Peña y Cantero.

Alianza Lima sigue en racha ganadora y, esta vez, venció por 3-1 a la Asociación Deportiva de Tarma en Matute y se acerca sigilosamente a la punta del Torneo Clausura. Gran partido que tuvo la despedida de Erick Noriega ante la hinchada blanquiazul. Ya que todo indica que seguirá su carrera en el Gremio de Brasil.

El equipo blanquiazul sufrió para abrir el marcador en el primero tiempo, pero se le abrió el arco a los 51 minutos con un penal que ‘El Pirata’ convirtió el gol. El ‘Pirata’ recibió falta dentro del área y el árbitro sentenció pena máxima tras revisión del VAR. Con gran calidad, ejecutó el tiro a lo ‘panenka’ para abrir el marcador.

El segundo tanto llegó por la misma vía, pero de los pies de Sergio Peña y a los 68 minutos. Alan Cantero aumentó el marcador a los 76 minutos, tras un grave error en la defensa de la visita. Erick Noriega tuvo un emotivo ingreso al campo de juego en lo que sería su último partido luciendo la camiseta de Alianza Lima. Hernán Barcos le dio la cinta de capitán y él no pudo evitar emocionarse.

En el ocaso del partido, D’ Alessandro Montenegro descontó para los celestes (82′). Con el resultado, Alianza sumó 11 puntos y está a 5 unidades de alcanzar a Sporting Cristal, el puntero. El cuadro del Pipo Gorosito quedó listo para la vuelta de los 8vos de la Copa Sudamericana y el clásico ante la ‘U’ el próximo fin de semana.