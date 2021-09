Emprendedor te decimos por qué es importarte contar con tu marca

En esta época, la oferta de productos y servicios es ilimitada y la marca del negocio se convierte en un aspecto crucial para ganar notoriedad, señaló el Consultorio Financiero de Mibanco.

Los mejores tips para que puedas diferenciarte de la competencia

Además, brinda una identidad, que le permite diferenciarse de la competencia, por lo que el diseño de la marca debe ser considerado una prioridad, resaltó.

En ese contexto, Mibanco explicó la importancia de crear una marca propia y distintiva para fortalecer las ventas.

Leer también [Herramientas digitales con las que puedes mejorar crecimiento de tu negocio]

1.- Hace resaltar: la marca es un signo distintivo del negocio.

Su principal función es hacer único el producto o servicio que se ofrece, una característica fundamental si se quiere destacar entre la competencia y posicionarse en la mente de los clientes.

2.- Refleja la personalidad: a través de la marca se puede mostrar una serie de valores, sueños, experiencias e ideales, que son elementos intangibles que buscan los clientes a la hora de elegir un producto o servicio.

La personalidad de la marca se construye a partir de las características con las que se identifican los compradores.

3.- Permite construir relaciones duraderas: cuando los clientes se identifican con la marca, se crea una conexión emocional única que concibe una relación duradera.

Este lazo generado con los clientes se convierte en la primera opción de compra.

4.- Sustenta la reputación de la empresa: las relaciones duraderas crean un entorno amigable que incentiva a los clientes a recomendar el producto.

Ello a fin de que otras personas experimenten los beneficios tangibles (calidad del producto) e intangibles (buen servicio, garantía) que ofrece el negocio.

5.- Mejora las ventas: todos los beneficios mencionados se traducen en un incremento de ventas.

Los clientes fidelizados que se identifiquen con la marca no solo comprarán más al convertirlo en su principal opción, sino que también atraerán a potenciales clientes, que no dudarán en comprar el producto al haber creado una buena reputación.

Mibanco tiene el compromiso de acompañar a los emprendedores en su crecimiento y su desarrollo, por lo que siempre estarará compartiendo datos valiosos para impulsar los negocios y ser parte de las historias de progreso.

Leer también [Cultura organizacional: el camino al éxito en los negocios]

OTROS DATOS

Te dejamos algunos tips que te inspirarán si aún no encuentras a un “gurú” que te guíe de manera personal.

Desafíate a ti mismo

Richard Branson suele decir que su mayor motivación es desafiarse a sí mismo. Él trata la vida como si fuera una eterna universidad donde se puede aprender algo nuevo cada día.

Trabaja en lo que te importa

No cabe duda que manejar un negocio requiere de tiempo. Steve Jobs notó que la única manera de estar satisfecho con la vida es trabajar en algo en lo que realmente crees.

Corre riesgos

Nunca sabrás lo que pudiste lograr con tus esfuerzos hasta que te pongas a trabajar. Jeff Bezos, CEO de Amazon, dice que en su camino le ayudó entender que no se arrepentiría tanto de fracasar como de no haberlo intentado.

Cree en ti mismo

Henry Ford lo dijo una vez: “Si piensas que puedes hacerlo o que no puedes hacerlo, estás en lo correcto”. Cree que triunfarás y encontrarás las maneras para superar los obstáculos. Si no lo crees, entonces solo encontrarás excusas.

Ten una visión

El fundador de Tumblr, David Karp, asegura que un emprendedor es alguien que tiene una visión y el deseo de crearla. Mantén tu visión clara todo el tiempo.

Encuentra buenas personas

Bien dice el dicho: “Quien anda con lobos, a aullar se enseña”. Reid Hoffman, co fundador de LinkedIn, asevera que la manera más rápida de cambiar es rodearte de personas que ya son de la manera que tú quieres ser.

Enfrenta tus miedos

Superar los temores no es sencillo, pero debe hacerse. Arianna Huffington, co fundadora de The Huffington Post, una vez dijo que la valentía era como un músculo que cuanto más se ejercitaba, más fuerte se hacía.