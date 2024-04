Llegó a Lima la policía reportada desaparecida y hallada en Cusco

La suboficial PNP Nicole Mesía Castro llegó la noche de este jueves en un vuelo comercial al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y varios agentes policiales la protegieron.

La suboficial PNP Nicole Mesía Castro, de 23 años, quien su familia reportó como desaparecida el pasado 18 de abril, llegó a Lima la noche del jueves en un vuelo comercial al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en el Callao.

Mesía Castro arribó a la capital y fue escoltada por varios agentes policiales al salir por la puerta 13 de llegadas nacionales del aeropuerto. La Policía Nacional impidió en todo momento el acercamiento de la prensa a Mesía Castro, quien no emitió ninguna declaración y cubrió su rostro con una gorra mientras vestía ropa oscura al abandonar el terminal aéreo.

Los agentes policiales trasladaron a Mesía Castro a la sede de la Dirincri, donde permaneció toda la noche para cumplir con las diligencias respectivas. Posteriormente, se informó que ya se encuentra en su domicilio.

Este jueves, agentes de la Región Policial de Cusco localizaron a Nicole Mesía Castro, luego de realizar un trabajo y acciones de inteligencia de la PNP. En sus primeras declaraciones, los familiares expresaron su preocupación por el estado de salud de la suboficial, quien, al ser encontrada, caminaba desorientada y en un estado mental alterado por las calles de Cusco.

“Mía Fernández, familiar de la suboficial, expresó: ‘Yo la reconozco. No se encuentra en buen estado. Por lo que veo se encuentra ida, como si no estuviese presente. Yo he mandado por mi propia cuenta a personas para que investiguen y ellos me han mandado la foto'”, mencionaron los familiares al reconocerla, señalando que aparentemente no se encuentra en buen estado de salud.

¿Cómo denunciar una desaparición en Perú?

Si no sabes dónde está algún familiar, comunícate con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También, puedes contactar la línea gratuita 114. Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para hacer la denuncia. Para reportar la desaparición, solo necesitas mostrar una foto reciente de la persona en cualquier comisaría. Esta alerta no tiene costo y puede hacerse en cualquier parte del país.

En caso de emergencia, llama al 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

