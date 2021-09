Elton John pospone gira por Europa hasta el 2023 por problemas de salud

Elton John, cantante y compositor de 74 años, pospone su tour en Europa por un dolor en la caderas tras sufrir una caída.

Elton John anunció este jueves que cancelará “con gran tristeza” su gira europea y por el Reino Unido para este año y será pospuesta hasta el 2023.

En un comunicado emitido por el cantante y compositor de 74 años, confesó que se ve “forzado” a reprogramar el tour por motivos de salud.

“Es con gran tristeza y mucha congoja que me veo obligado a reprogramar las fechas de 2021 de mi gira por Europa y el Reino Unido para 2023”, se lee en el comunicado.

Además, el artista explica que en sus vacaciones en verano sufrió “una caída aparatosa sobre una superficie dura” y desde entonces padece de “dolor y malestar considerable en la cadera”.

“Pese a haberme sometido a un tratamiento especializado intensivo de fisioterapia, el dolor no ha dejado de empeorar y me lleva a tener dificultades en la movilidad. Me han recomendado operarme lo antes posible para recuperar la forma física y asegurarme de que no sufro complicaciones en el largo plazo”, sostuvo.

Elton comentó que asistirá a programas intensivos de fisioterapia para recuperarse completamente y pueda caminar sin dolores.

A pesar de su estado de salud, el artista comentó que de igual forma actuará en un evento destinado a fines benéficos llamado Global Citizen, el próximo 25 de septiembre, ya que no quiere defraudar a la organización.

“Son solo cinco canciones y es una tarea física diferente a las exigencias de actuar durante casi tres horas cada noche de una gira y de viajar entre países”, añadió.