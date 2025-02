Karina Calmet: «Se me llenaron los ojos de lágrimas»

Luego de ochos años, Karina Calmet, volvió con su personaje de Isabella Maldini tras el estreno de la décima segunda temporada de la serie “Al Fondo Hay Sitio”.

La serie de televisión, Al Fondo Hay Sitio, regresó a las pantallas con sus antiguos personajes en el inicio de la temporada doce. Rafaella Maldini (Bárbara Cayo), Leonardo Llanos (Marzco Zunino), Monserrat Chafloque (Melania Urbina), Mariano Pendeivis (Marcelo Oxenford) e Isabella Maldini (Karina Calmet) estuvieron presentes en un capítulo protagonizado por Francesa Maldini (Yvonne Frayssinet).

LEE TAMBIÉN:

Del mismo modo, estuvieron presentes Miguel Igancio de las Casas (Sergio Galliani) y Bruno Picasso (Luis Ángel Pinasco), quienes se vuelven aliados para mantenerse en la corporación Maldini. Asimismo, Adolfo Aguilar, apareció por primera vez en la serie de como el chofer de Franchesca Maldini.

Ante ello, el capítulo generó expectativa gracias a la aparición de Karina Calmet, al final del adelanto difundido por Al Fondo Hay Sitio el último viernes catorce de febrero. “¡Oh, my!”, fue el comentario de Calmet marcando así el inicio de su retorno.

“Ocho años (han pasado) y ahora que estaba haciendo una escena con Marco (Zunino) se me llenaron los ojos de lágrimas y tuve que cerrar un poquito los ojos porque me acordé de una escena linda que grabamos en Paracas, cuando nos casamos y se me vino todo. ahorita me estoy emocionando otra vez”, mencionó Calmet tras su retorno en la serie.