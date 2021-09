El youtuber ‘Rix’ sale de prisión tras declararse culpable de cometer abuso sexual

El influencer ‘Rix’ sale de prisión en libertad condicional tras declararse culpable de cometer abuso sexual

Este miércoles el youtuber mexicano, Ricardo González, conocido por sus seguidores como Rix, salió de la cárcel en libertad condicional bajo fianza, después de que la justicia mexicana lo sentenciara con tres años de prisión por el delito de abuso sexual.

La también influencer Nath Campos, acusó a González de violencia sexual en enero pasado. De acuerdo con Campos, el hombre de 29 años, abusó de ella en 2017 mientras se encontraba en estado de ebriedad y ocurrió luego de ofrecerse a llevarla a casa después de una fiesta.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a González en febrero en Coyoacán, al sur de la capital, mientras grababa un video para sus redes sociales. Agentes de la Policía de Investigación lo ingresaron en ese momento al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

“Él admitió su plena responsabilidad penal en el delito de violación equiparada en grado de tentativa cometido en contra de Nathalia Campos. Se le dictó sentencia condenatoria con una pena de prisión de tres años, dos meses, que ha quedado firme”, informó este miércoles Mónica Peña, abogada de Campos.

En ese sentido, González tendrá que pagar una multa de 30.000 pesos y ha sido añadido al padrón de agresores sexuales, informó Proceso.

¿Cómo se conoció el abuso sexual hacia Nath Campos?

La joven presentó la denuncia en enero pasado luegode contar su experiencia en un video de más de 47 minutos.

“Hace unos años viví una situación de abuso y hoy les quiero compartir mi historia. Porque me lo debía y porque se lo debo a todas las que han vivido algo así”, narró Campos en el video que se hizo viral en Internet.

“Rix se ofreció a subirme. Yo no podía caminar bien, estaba en un estado bastante pesado. No podía mover los brazos ni mover las piernas. No sé si estaba en shock, no sé si estaba muy borracha”, contó en la grabación sobre el momento del ataque.

Además, la agraviada contó que tuvo que seguir trabajando con Rix porque la misma agencia los representaba a ambos. La compañía, agregó Campos, no concretó una investigación sobre lo ocurrido después de que ella les contara a los encargados.

Por esa razón, la influencer ha decidido donar la reparación civil que le corresponde a organizaciones que luchan contra la violencia sexual hacia las mujeres. También declaró sentirse agradecida por todo el apoyo que recibió de sus seguidores y la gente que empatizó con su historia.