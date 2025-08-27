Maduro se arranca con su familia a Nicaragua

La posibilidad de que Nicolás Maduro abandone Venezuela ha encendido las alarmas internacionales. Según el periodista Jaime Bayly, el líder chavista estaría planeando trasladar a su familia a Nicaragua, uno de los principales aliados políticos del régimen. Los movimientos del avión presidencial hacia Managua y la creciente tensión judicial y militar sugieren que la operación podría estar más avanzada de lo que se creía.

Los vuelos recientes han sido detectados por plataformas de monitoreo aéreo, que registraron que la aeronave presidencial de Maduro despegó desde Maiquetía y aterrizó en el aeropuerto de Managua. Este contexto ocurre mientras Estados Unidos intensifica la presión sobre el círculo cercano del mandatario, tras acusarlo de liderar el Cártel de los Soles.

Bayly señaló que Maduro contemplaría trasladar a su esposa, a su hijo y a los tres hijos de ella —de una relación anterior— hacia Nicaragua, considerado el refugio principal ante cualquier eventualidad política o militar. Managua, bajo el liderazgo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sería el lugar seguro previsto por el entorno más cercano del mandatario. “La noticia más importante del día es que el dictador venezolano Maduro estaría planeando fugarse con su familia a Nicaragua”, afirmó.