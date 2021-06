El cuidado de los adultos mayores en tiempos de pandemia

Los adultos mayores son el grupo poblacional más afectado por la pandemia del Covid-19, lo cual se ve reflejado en las cifras de contagios y mortalidad. Ante esta situación y la posibilidad de una eventual tercera ola, EsSalud recomienda seguir manteniendo los cuidados necesarios para proteger su salud y prevenir en ellos diversas enfermedades.

Es importante un buen ambiente familiar, ejercicios y alimentación saludable

El doctor César Villacrés Vela, médico geriatra del hospital Alberto Sabogal de EsSalud, sostuvo que debido al confinamiento y temor de contagiarse las complicaciones en el adulto mayor se han dado en el área afectiva emocional, desde el punto de vista funcional, y de carga de la enfermedad.

DEPRESIÓN Y ANSIEDAD

Explicó que en el área afectiva emocional se observa un incremento de casos de depresión y ansiedad, así como el aumento del deterioro cognitivo o casos de demencia, no solo por el aislamiento, sino también por el aumento de mortalidad en su grupo etario y de familiares cercanos, y la falta de interacción social.

Anotó también que las personas de la tercera edad no han estado recibiendo los controles médicos a sus enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, artrosis, etc., y probablemente no han sido medicados adecuadamente. “Esta carga de enfermedad ha tenido un impacto negativo en su calidad de vida”, acotó.

A esto se suma el sedentarismo, generado por la disminución o falta de actividades que solían realizar antes de la pandemia en espacios cerrados o al aire libre, lo cual ha generado que se incrementen patologías como la demencia, perdida de la masa muscular (sarcopenia) y osteoporosis.

CUIDADO CON NOTICIAS FALSAS

“Algo que no se está midiendo es el exceso de exposición de los adultos mayores a las noticias falsas que salen en los medios de comunicación y redes sociales o en grupos de su entorno que ocasionan un impacto negativo, como ocurrió con el tema de la llegada de las vacunas contra el Covid-19”, añadió.

El especialista señaló que es primordial que los adultos mayores tengan un estilo de vida saludable, nutrición adecuada y control médico periódico lo que va a repercutir de manera positiva en los estadios más avanzados de la edad.

Asimismo, dijo que se debe elegir actividades físicas en las que el adulto mayor trate de valerse por sí mismo dentro de los límites que permite el confinamiento. La movilidad tiene que estar adaptada a la necesidad de cada persona porque esto va a permitir mejorar y prevenir muchas enfermedades.

ACTITUD POSITIVA Y REALISTA

“Hay que estimular la movilización de los adultos mayores de acuerdo con sus condiciones. Si antes podía caminar 5 o 10 cuadras o hacer un pequeño trote en el parque, pero ahora tiene ciertas limitaciones por enfermedad u otro motivo, tenemos que adaptar esa capacidad funcional y ese es un trabajo que debemos hacer de manera conjunta con la familia y con el mismo entorno social”, acotó el experto.

Leer también [Aprende a vivir la tercera edad de manera positiva]

Otro aspecto importante, refirió el geriatra, es tener un control estricto de las enfermedades crónicas, a cargo de los especialistas, para prevenir o reducir complicaciones asociadas a estas patologías.

Finalmente, sugirió propiciar un ambiente en el cual se alimente al adulto mayor de una actitud positiva y realista; mantener las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del Covid-19 y promocionar la vacunación contra esta y otras enfermedades.