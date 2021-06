Palo santo para sacar las malas vibras de la pandemia

Palo santo, se trata de una madera proveniente de las selvas de Ecuador y Perú. Al quemarse esta madera desprende un humo muy aromático al que se le atribuyen propiedades energéticas, curativas y mágicas.

Tu puedes hacer la limpia en tu hogar, te decimos cómo hacerlo

Los orígenes del árbol palo santo, se remontan a las épocas precolombinas y se sabe que los chamanes Incas lo utilizaban para sus rituales religioso-espirituales.

Los beneficios de la madera de palo santo solo sirven cuando el árbol ha muerto por causas naturales. Si se corta el árbol de palo santo mientras aún vive, no se obtendrá ningún beneficio. Luego de la muerte natural del árbol, hay que dejar pasar de 3 a 4 años para poder utilizarlo, respetando su natural descomposición.

Leer también [¿Sientes que tu casa esta ‘enferma’?]

Es durante este período de secado natural, que el árbol va generando el aceite que a la hora de quemarse, se transformará en el beneficioso humo blanco que las personas buscan para limpiarse de malas energías.

SEÑALES DE QUE EXISTEN MALAS ENERGÍAS EN TU CASA

Llegar a determinar que un lugar está cargado de energía negativa lleva su tiempo. Por lo general las personas no toman consciencia de ello hasta que, con el correr del tiempo, comienzan a notar que por algo las cosas no andan bien.

Te sientes cansado inexplicablemente, las cosas no se mantienen en orden y no entiendes por qué, sufres dolores de cabeza o insomnio. En casi todos los casos, el problema principal es que el ambiente en el cual vives, comes y descansas está impregnado de energía densa o negativa.

Esta clase de energía suele acumularse en estos casos:

Cuando la casa no se habita por muchas horas al día.

Cuando hay muchos muebles y cosas acumuladas.

Cuando la energía cambia de dueños y no se realiza una limpieza energética.

Luego de que haya sucedido algún accidente o algo grave en la casa.

Cuando ingresa alguien con energía negativa al hogar.

BENEFICIOS DEL PALO SANTO

Limpieza espiritual:

De muchas plantas sagradas que se han utilizado en todo el mundo para este propósito, las culturas indígenas de América del Sur creen que el palo santo es el más poderoso. Se usa para eliminar la negatividad de la misma manera que los nativos americanos en América del Norte han usado salvia blanca.

Al igual que lavarse las manos antes de comenzar una comida, quemar palo santo es el acto de limpiar su aura antes de alimentar su alma a través de una ceremonia o ritual. Es por eso que los chamanes en el Amazonas queman palos durante las ceremonias sagradas de plantas para limpiar la energía de los participantes y alejar a los espíritus malignos.

Curación y alivio del dolor:

Tradicionalmente, el palo santo se ha utilizado para remediar varias afecciones, como resfriados comunes, síntomas de la gripe, estrés, asma, dolores de cabeza e inflamación al manchar y hacer tés y tinturas con la madera y los aceites esenciales.

En forma de aceite concentrado, es eficaz para combatir el daño de los radicales libres y ayudar a aliviar el dolor de artritis, los dolores de estómago y muchas otras enfermedades.

Relajación:

El palo santo es un remedio natural eficaz contra la ansiedad. Cuando se inhala, se mueve directamente a través del sistema olfativo del cerebro, donde ayuda a estimular la respuesta de relajación del cuerpo para combatir la preocupación, la ansiedad, los trastornos del sueño y la depresión.

Purificación y desintoxicación:

Cuando se usa como té de hierbas, el palo santo ayuda a respaldar el sistema inmunológico y reduce las respuestas inflamatorias causadas por la dieta, la contaminación, el estrés ambiental y las enfermedades.

RECETAS

Preparar una taza de té de Palo Santo:

Corta un trozo de palo santo en cuatro cuadrados separados. Coloca un cuadrado en una olla por cada cuatro tazas de agua. Lleva el agua a ebullición.

Reduce el fuego y deja que el agua caliente hierva a fuego lento con una tapa encima durante otros cinco minutos. Con un colador transfiere el agua a una taza.

Deja enfriar el té durante tres a cinco minutos. Agrega elementos adicionales para realzar el sabor, como miel, canela o hierbas frescas, como romero o lavanda.

Repelente de insectos:

Cuando se enciende, el palo santo libera un humo purificador que repele a los mosquitos y otros insectos, que es una de las muchas formas en que las personas en Ecuador y Perú han utilizado el humo de esta madera sagrada.

Limpiador para el hogar:

El aceite esencial de palo santo tiene potentes propiedades antibacterianas, lo que lo convierte en el complemento perfecto para los productos de limpieza de su hogar. En una botella rociadora, simplemente agregar unas gotas del aceite al agua. También puede agregar otros aceites esenciales, como limón, toronja y romero, para realzar el olor y los efectos antibacterianos.

RITUALES CON PALO SANTO

Ritual con palo santo en barra:

Materiales:

Un trozo grande de palo santo.

Fósforos

Una olla con tapa

Tres hojas de laurel

Procedimiento:

Enciende el palo santo con un fósforo y deja que el fuego prenda bastante la madera. Apaga la madera agitando el palo. No debes soplarlo. Coloca el trozo encendido dentro de la olla y colócale la tapa. Espera hasta que el humo intente escapar y en ese momento abre la olla. Deja que todo el humo impregne el ambiente y concéntrate en pensamientos positivos. Repite la misma acción tres veces y haz lo mismo en cada cuarto de la casa.

2. Ritual con aserrín de palo santo

Materiales:

Un puñado de aserrín de palo santo

Un puñado de hojas de ruda macho frescas

Hojas de romero frescas

Fósforos

Un cuenco de cerámica

Procedimiento:

Coloca en el cuenco de cerámica un puñado de aserrín, las hojas de ruda y las hojas de romero. Enciende la mezcla con unos fósforos. Cierra los ojos y concéntrate en este pedido: “abro las puertas y dejo entrar lo positivo”. Deja que toda la mezcla se consuma hasta el final y realiza el mismo ritual en cada parte de la casa.

Ritual con incienso de palo santo

Materiales:

Barritas de incienso de palo santo

Incienso de mirra y de sándalo

Un cuenco de cerámica o una lata

Fósforos

Procedimiento

Muele el incienso de palo santo y colócalo en el cuenco. Repite el mismo proceso con los inciensos. Enciéndelos en el centro de la habitación que quieres limpiar. Concéntrate en pensamientos positivos y paséate por cada punta del cuarto. Deja el cuenco en el centro y espera que se consuma todo el incienso.

PRECAUCIONES