Dorita raja de futura serie de Tilsa Lozano

Dorita Orbegoso se enteró que Gisela Valcárcel tiene entre sus planes realizar una serie biográfica de la exvengadora, Tilsa Lozano. La modelo no dudó en dar su opinión.

Orbegoso y Tilsa Lozano no tienen la mejor relación de todas, pues es conocido que la modelo no pasa a la exvengadora. Esto se vio reflejado cuando la exchica reality participó en ‘Reinas del Show’, donde ‘Tili’ era jurado y las peleas eran fijas en todas las galas.

Asimismo, la exintegrante de ‘Combate’ fue la primera en salir a criticar a Tilsa Lozando por las indirectas que publicaba en sus redes sociales a raíz del escándalo que protagonizó al lado de Jackson Mora.

“¿Enserio? Bueno cada uno sabe lo que hace con su vida personal. Pobre Blanca (Rodríguez), la van a tener presente todo el rato. Uno tiene derecho lo que ha vivido y todo lo que ha pasado“, comentó.

La ex chica reality también aseguró que si hubiera sido una película tal vez la vería, pero al ser una serie, no tiene las intenciones de hacerlo, aunque precisó que tal vez sea un éxito porque el “morbo vende”. Además, espera que en dicho proyecto también salga Jackson Mora (vinculado sentimentalmente con Tilsa) y no solo hable de su romance con Juan Manuel Vargas.

De otro lado, Dorita no pudo evitar pronunciarse sobre el viaje a Jamaica que habrían realizado el luchador y la exconejita.

“¡Qué viva el amor! Ojalá que no sea por verano y que sean felices. Yo creo que todavía no la tiene clara (para oficializar). Creo que se están conociendo para ver si más adelante funciona”, finalizó.