La verdad es que te extraño, compadre

“Obviamente que cuando Cristiano estaba en el Madrid, si bien los partidos siempre son especiales, que esté él lo hacía mucho más especial también. Son etapas que quedan atrás, que vamos quemando. Esto sigue y es lo que hay ahora”, concluyó, con una sonrisa.

No es la primera vez que Messi acepta que la batalla futbolística con Cristiano lo potenció. Luego de ganar el último Balón de Oro, que le permitió sacarle una luz de ventaja al luso (seis contra cinco), añadió: “Por un lado, me gustaba tener cinco Balones de Oro y ser el único. Cuando Cristiano me igualó, admito que me dolió un poco, ya no estaba solo en la cima. Pero en ese momento Cristiano tenía méritos para llevarse el Balón de Oro y yo no podía hacer mucho más”.