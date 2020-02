Dorita hace patería a Melissa Klug

Tomó partido. Dorita Orbegoso dejó atrás la amistad con Jefferson Farfán y sacó cara por Melissa Klug, precisando estar de acuerdo con la demanda que le haría la “Blanca de Chucuito” a Yahaira Plasencia por hablar de sus pequeños hijos.

“En este caso le doy toda la razón a Melissa Klug, yo creo que como madre tiene el derecho de proteger a sus hijos. A mí me parece un poco desatinado las declaraciones de Yahaira, yo creo que debería mantenerse al margen, todos sabemos que Jefferson mantiene un vínculo aún con Melissa Klug porque es la madre de sus hijos y tienen que ponerse de acuerdo”, expresó.

Para la modelo, hablar de los menores de edad en plena promoción de la película y de un nuevo tema, no es conveniente.

“Yahaira no debería opinar para nada ni para bien ni para mal. Ella está con la efervescencia de que si está o no con Jefferson. Entonces, la cereza del pastel fue opinar sobre unos niños que no tienen nada que ver con los problemas de padres, Yahaira ahí es un tercero para mí”, señaló.