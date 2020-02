Monique destruye canciones de Susy

Dice que sus canciones no son “arte”, la exvedette, Monique Pardo cree que la música de Susy Díaz es grosera.

“Bueno, esas cosas no son canciones. Hay cosas que son bien groseras. Yo no las considero arte. Yo creo que arte es cuando te llegan al corazón las cosas. Yo pertenezco a la Asociación de Escritores y Poetas por algo, ¿no?”, aseguró Monique Pardo al programa ‘En Escena’ de RPP Noticias.

Por otro lado, Monique contó que decidió inscribir su conocido tema musical “El Caramelo” en la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc).

“Recién me he inscrito en Apdayc. Yo no sabía. Un día me encuentro con una niña y me dijo que su abuelo cantaba “Alianza Lima de La Victoria” y recibía regalías. Y dije ‘Dios mío ¡Acá está la herencia para mis nietos!’ Me dio una alegría”, expresó.