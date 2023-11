Docente ‘asesoró’ 464 tesis de universidad sin licencia

En un lapso de tan solo tres años, desde 2020 hasta 2023, la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (Uladech) ha emitido más de 11 mil títulos de licenciatura, según un informe de los medios. Este hecho ocurre a pesar de que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) le ha negado la autorización para continuar brindando servicios educativos. La decisión se basa en la detección de diversas irregularidades, incluyendo la falta de calidad en la enseñanza, insuficiente infraestructura y carencia de acceso a servicios básicos como el agua potable.

Además, los exdirectivos de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (Uladech) están siendo investigados por el Ministerio Público por presunto lavado de activos con fondos universitarios, así como por su presunta participación en una organización criminal. A pesar de estas investigaciones en curso, la Uladech sigue otorgando licenciaturas y maestrías. Se destaca que la cantidad de tesis asesoradas por sus docentes es casi cuatro veces mayor que la cifra habitualmente registrada. En comparación con universidades destacadas y licenciadas por Sunedu, la diferencia es notablemente abismal.

Un ejemplo concreto es el caso de Luis Alberto Murriel Santolalla, coordinador de la escuela de Derecho en la Uladech, quien, según información del Registro Nacional de Trabajos de Investigación (Renati) perteneciente a Sunedu, afirma haber revisado y asesorado 464 tesis de licenciatura en tan solo tres años. Esta cifra contrasta significativamente con los estándares habituales en otras instituciones educativas.

Según especialistas, “un asesor de tesis, ya sea de maestría, licenciatura o doctorado, puede estar a cargo y orientar hasta máximo cuatro trabajos de investigación por año. Hay algunos casos excepcionales”. Un cálculo que se hizo en relación con Murriel Santolalla indica que el docente universitario tendría que haberse revisado una tesis cada dos días, sin descansos, por tres años.

“El trabajo del asesor no es solo leer una vez, sino leer varias veces la tesis, los profesores no asumen cantidades exorbitantes de investigaciones”, cuestionó Yvan Montoya, asesor universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Por otro lado, Jorge Alarcón, docente y asesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) especificó que durante este proceso “se le ayuda al estudiante a conseguir materiales, para poder obtener permiso en los laboratorios, para acceder a referencias bibliográficas (…) Eso lleva su tiempo. En mi experiencia, no puedo llevar más de tres o cuatro tesis por año”.

Uladech y sus tesis

La Sunedu denegó la licencia de funcionamiento a la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (Uladech) el 27 de febrero de 2021. Como parte de las medidas, la institución educativa tuvo un plazo de dos años para permitir que solo los estudiantes de los últimos ciclos concluyeran sus carreras y obtuvieran sus últimos bachilleres y títulos universitarios.

Durante este periodo de cese, la Uladech estableció un récord al aprobar un notable número de títulos de licenciatura (11 mil), bachilleres (5 mil 300) y 317 maestrías. En comparación, Perú21 analizó estas cifras junto a las tesis aprobadas en universidades licenciadas como la PUCP, donde se registraron 2 mil 900 tesis en el mismo periodo de tres años. Esto implica una diferencia de casi 8 mil trabajos de investigación.