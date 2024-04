Día Internacional del Beso: historia detrás del 13 de abril

A propósito del Día del Beso, también se recuerda un récord muy particular

El 13 de abril se conmemora el Día Internacional del Beso, una ocasión especial para millones de personas que encuentran en este gesto una forma de expresar su amor.

Sin embargo, esta fecha tiene su origen en una hazaña romántica que quedó grabada en los récords mundiales y que inspiró su celebración.

Lee también:

En el año 2013, una pareja tailandesa, Ekkachai Tiranarat y Laksana Tiranarat, ganaron un competencia anual de besos organizada por Ripley’s Believe It or Not! en Pattaya, Tailandia.

Día Internacional del Beso: el beso más largo de la historia

En este evento, nueve parejas compitieron por el título del beso más prolongado, pero fueron los Tiranarat quienes lograron la gran hazaña y un récord Guinness de paso.

Su beso se extendió durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, estableciendo un récord mundial que perdura hasta hoy, según la organización Guinness World Records.

Por esta hazaña, la pareja recibió no solo el título, sino también una merecida recompensa que incluyó una placa metálica conmemorativa, dos anillos de diamantes y otros reconocimientos por parte de Guinness World Records.