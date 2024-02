Esta sería la joven con la que Farfán festejó el último San Valentín

Jefferson Farfán no habría pasado el Día de los Enamorados solito

Jefferson Farfán causó incertidumbre entre sus seguidores en las redes sociales con una publicación peculiar en el Día de San Valentín. El ’10 de la calle‘ compartió una foto en Instagram burlándose de las celebraciones del 14 de febrero.

En la imagen, se lo ve dormido sobre la mesa de un restaurante, con un plato de carne y una copa de champagne frente a él. “Mi Sansolterín”, escribió junto a la fotografía.

Sin embargo, lo que muchos de sus seguidores se preguntaron fue quién tomó la foto, y todo indica que se trataría de una amiga cercana.

Según la cuenta de Instagram de Ric La Torre, el nombre de la mencionada sería Delany López, alguien que al parecer también habría participado en el programa de Magaly Medina.

Según el influencer, ambos subieron historias con ‘curiosas coincidencias’. “¿”El 10 de la Calle” pasó un San Solterín? Al parecer habría tenido fotógrafa que sube una storie y le pone “un corazón” en lo que sería el mismo spot y a la misma hora. Y me dicen que ella sería ex pareja de un futbolista de Garcilazo y que también estuvo en el equipo blanquiazul. “, indicó en su post.

¿Quién es Delany López?

En febrero de 2021, cuando Delany López mantenía una relación con el futbolista Alexi Gómez, lo denunció por pensión de alimentos y por maltrato físico y psicológico.

“Hubo una oportunidad en que él estaba mareado y le llegaron fotos de una mujer. Cuando le pedí explicaciones, me arrancó el celular y me lo tiró en la cara. Me insultó y me gritó que no tenía por qué meterme en sus cosas”, dijo para “Magaly Tv: La firme”.