Detienen a sospechosos de explosión en Trujillo

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a dos menores de edad y un adulto en el distrito de Alto Trujillo, que presuntamente son sospechosos del atentado con explosivos que dejó 10 heridos y 35 viviendas afectadas en la cuadra ocho de la avenida Perú, en el Cercado de Trujillo.

Así lo informó el jefe de la III Macro Región Policial, general PNP Carlos Llerena, quien indicó que a los sospechosos se les halló artefactos explosivos tipo emulsión, que son iguales a los usados en el atentado de avenida Perú. También se les encontró manuscritos extorsivos, que estaban dirigidos a diferentes personas. «Se están haciendo las indagaciones correspondientes, pero no se descarta que estas personas hayan participado de este atentado», sostuvo.

Las primeras diligencias policiales señalan un posible ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al crimen organizado. Según informes proporcionados a la prensa, el ataque estaría relacionado con una disputa entre la banda ‘Los Pulpos’ y la facción denominada ‘Los Pepes’.

Leer también [Venezolano fue asesinado a balazos en plena plaza San Martín]

Un video difundido en redes sociales amplió el alcance del hecho delictivo. En las imágenes, integrantes de ‘Los Pepes’ se atribuyen la autoría del atentado y amenazan directamente al dueño de la casa atacada, exigiendo un pago de un millón de soles bajo advertencia de nuevas represalias.