Matan a venezolano en plena Plaza San Martín

Un ciudadano venezolano fue asesinado a balazos en plena plaza San Martín, en el Centro de Lima; hecho que se produjo en presencia de su pareja y de su menor hija. Testigos aseguraron que el extranjero fue atacado por una turba, a pocos metros del monumento central de la explanada.

Malherido, el hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Dos de Mayo, donde se certificó su deceso, indicaron fuentes policiales.

La víctima fue identificada como Jesús César Martínez Urbano, de 21 años. Las investigaciones determinarán el móvil de este violento homicidio, aunque allegados al extranjero aseguraron que recientemente se había negado a integrar una banda criminal; por lo que sospechan que este crimen está relacionado. “Querían que venda droga, él se negó, le mentaron la madre, le agarraron el polo, se safó y empezó a pelear…”, dijo la pareja de la víctima.

“Ahí vinieron todos y lo acribillaron, habrán sido como 15 personas, todos se vinieron a él, tenían armas y cuchillos, ellos toda la vida paran con cuchillo”, acotó.