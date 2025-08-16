Camión de gas se despista y mata a tres en pasamayito

IBA REPLETO DE GAS, SE BAJÓ A MOTO Y SE ESTRELLÓ CONTRA CASA

Tres personas fallecidas y dos heridas fue el saldo de un fuerte accidente de tránsito tras el despiste de un camión que transportaba balones de gas. El hecho ocurrió en la séptima zona de Collique, en la vía Pasamayito, en el distrito limeño de Comas.

Las imágenes de las cámaras de seguridad registraron cómo el camión se salió de la vía a gran velocidad e impacta contra una motocicleta que tenía a bordo a dos personas, para luego chocar con un quiosco. Otra imagen muestra la velocidad en la que avanza el camión de transporte y choca con la puerta de un mototaxi, lo que generó el susto de los peatones que buscaron alejarse para evadir el peligro.

La primera persona en perder la vida habría sido un joven que iba caminando por la vía conocida como ‘La Curva del Diablo’, que falleció de inmediato. Además, el chofer de la unidad habría terminado aplastado por la carrocería. El tercer muerto sería el copiloto del camión, de la empresa Rinde Gas, quien se habría arrojado del mismo para intentar salvarse, aunque el resultado fue fatal también para él. una de las victimas fue identificada como Héctor Aldair Díaz Cuti (27 años).

En el impacto también resultó afectada la fachada de una vivienda, donde una adolescente de 15 años se encontraba realizando una compra. La menor sufrió lesiones tras la caída de parte de la estructura y de los fierros del inmueble. Además, la colisión provocó la caída de un poste de luz, complicando las labores de auxilio. De acuerdo con información preliminar, las causas del hecho serían por una falla en el sistema de freno del camión de placa D8R-713.