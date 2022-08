Desmienten que Silva se haya entregado

Luis Alfredo Yalán, abogado defensor del exministro Juan Silva Villegas, negó las afirmaciones sobre la supuesta entrega y captura de su patrocinado.

Ante ello, señaló que se comunicó con Harvey Colchado, coordinador del Equipo Especial de la Policía; quien le descartó que el acusado por corrupción haya sido detenido o se hubiese entregado a la justicia.

“Quiero informar que me acabo de comunicar con el coronel Harvey Colchado y me ha informado que es falso, que ellos no han detenido a mi cliente ni lo han intervenido y por eso desmiento públicamente esa información falsa de que se le habría detenido a mi cliente o se habría entregado”, destacó Yalán.

Leer también [Mandatario ataca a la prensa]

Según declaró a RPP, el abogado afirmó que la información vertida sobre la supuesta captura es falsa y, si bien se está prosiguiendo con la investigación, hasta la fecha no se ha detenido a Juan Silva.