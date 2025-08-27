Descartan cambiar a Vizcarra dentro de Ancón II

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) descartó ayer que el expresidente Martín Vizcarra vaya a ser trasladado a otro ambiente dentro del penal Ancón II, donde cumple cinco meses de prisión preventiva en el marco del proceso por el caso Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo.

A través de un comunicado, la entidad respondió a lo manifestado por Vizcarra durante una audiencia virtual, en la que expresó su preocupación por un presunto cambio de ubicación en el centro penitenciario.

“Se descarta que el interno en mención sea víctima de abusos, muy por el contrario, cuenta con seguridad permanente con el objetivo de salvaguardar su integridad física y/o sicológica”, indica el comunicado.

“Además, dio cuenta que, desde su ingreso, el pasado 22 de agosto del presente, el interno se encuentra en una zona aislada a la población penitenciaria, ubicada en la clínica de ese recinto, con un área adecuada y con las condiciones necesarias para su reclusión”, precisaron.

Por otra parte, el Poder Judicial programó para el viernes 29 de agosto, a las 10 de la mañana, la audiencia de apelación solicitada por la defensa del expresidente Martín Vizcarra. La sesión se realizará de manera virtual a través de la plataforma Google Meet.