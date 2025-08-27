TC evalúa hoy caso Cocteles

El Tribunal Constitucional (TC) evalúa este miércoles el hábeas corpus de la defensa de Keiko Fujimori que busca archivar el proceso y la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular por el Caso Cocteles. En esta audiencia, el fiscal José Domingo Pérez presentará sus argumentos en oposición a dicho recurso.

Un mes después, el Tribunal Constitucional incorporó al Ministerio Público al proceso y en la audiencia de este miércoles expondrá su posición el fiscal del equipo especial Lava Jato. Se espera también la presencia de la abogada de Fujimori, Giulliana Loza.

“Ejercido el derecho de defensa por parte del Ministerio Público o vencido el plazo para ello, esta causa queda expedita para la emisión de la resolución definitiva”, señaló el TC en la resolución en la que incorporó a la Fiscalía en este proceso.