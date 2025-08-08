Exige volver a ser fiscal de la Nación

La fiscal Patricia Benavides emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que exige que la Fiscalía de la Nación le envíe una citación para su reincorporación al cargo, luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) anulara las sanciones disciplinarias en su contra.

En el oficio que hizo público su abogado, Jorge del Castillo, Benavides argumentó que la decisión de la JNJ debe activarse de manera inmediata.

«Enterada por los medios de comunicación, de que la Junta Nacional de Justicia ha absuelto las consultas formuladas por la Fiscal de la Nación, a fin de expeditar la ejecución de su decisión de restituirme en el cargo y las funciones de Fiscal Suprema, corresponde que se me curse de forma inmediata la citación respectiva (por parte de la Fiscalía de la Nación) para mi reincorporación«, señala el comunicado.