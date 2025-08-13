Irregularidades en el CNP

A tan solo días de que se realicen las elecciones para el Colegio de Nutricionistas del Perú, un grupo de agremiados ha encendido las alarmas por graves irregularidades en el padrón electoral que ponen en entredicho la transparencia y legitimidad del proceso.

«Nutricionistas de distintas regiones han identificado casos escandalosos: decenas de profesionales fallecidos figuran como hábiles para votar, mientras que numerosos nutricionistas que cumplen con todos los requisitos y se encuentran habilitados han sido excluidos sin explicación. Esta situación, afirman, no puede considerarse un error aislado, sino una manipulación deliberada de los registros con el fin de alterar el resultado final» , manifesta la Lic. Miyaray Benavente Ercilla, past decana del Colegio de Nutricionistas del Perú.

De acuerdo con la especialista , la exclusión selectiva de votantes perjudica principalmente a listas que podrían representar una oposición a la actual gestión nacional, encabezada por Maritza Zela Guevara, favoreciendo así a candidaturas alineadas con su administración. Este patrón levanta sospechas de un “fraude electoral” cuidadosamente orquestado para concentrar el poder y asegurar el control político de la institución.

‘Las y los denunciantes sostienen que estas prácticas buscan reducir el número de votos opositores y maximizar el caudal electoral de los candidatos afines, evitando cualquier posibilidad de fiscalización sobre la gestión actual y sobre denuncias ya conocidas en la comunidad profesional relacionadas con presuntos malos manejos administrativos y financieros.» , enfatizó.

Ante la gravedad de los hechos, el colectivo de nutricionistas que levanta la voz exige la inmediata intervención de las entidades electorales nacionales y de los organismos de control, a fin de suspender el proceso hasta que se depure el padrón y se garantice que cada voto legítimo sea contado.

“Lo que está en juego no es solo quién dirigirá el Colegio, sino el derecho de todos los nutricionistas a elegir y ser elegidos en un proceso limpio, sin trampas ni exclusiones arbitrarias. Si esto avanza, se seguirá ejerciendo imponiendo una persecución contra quienes piensen distinto”, advierten los agremiados.