‘Cuto’ Guadalupe confirma soltería y recordó ‘ampay’ de su esposa

Tiene una buena relación con su expareja Charlene Castro

Consultado sobre su relación con Charlene Castro tras la separación, Luis ‘Cuto’ Guadalupe respondió: “Estoy bien, gracias a Dios.” Yahaira Plasencia intervino, destacando su respeto por defender a Charlene cuando se reveló su ampay.

En esa ocasión, el exseleccionado pidió que no atacaran a la madre de su hijo menor y mencionó que la había perdonado. “Salí al día siguiente, le pedí a Dios que me ayudara a encontrar las palabras adecuadas, y él me dio la fortaleza”, explicó Guadalupe.

