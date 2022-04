¡Cuidado! Puedes tener una deuda fantasma

Las deudas fantasmas son aquellas que no se recuerdan o no se sabía que se tenían, comúnmente son menores a 200 soles y pueden ser adeudos a bancos, pero se caracterizan por ser a entidades no financieras como: operadores telefónicos, tiendas retail, colegios, empresas de belleza, entre otros, señaló Infocorp-Equifax. Este es un informe de la Agencia de Noticias Andina.

Descubre qué tipo de deuda es y cómo saber si se tiene una

“Las deudas fantasmas pueden tener un impacto negativo en tu historial crediticio. Por eso es recomendable llevar un control minucioso de tus gastos y evitar así sorpresas al momento de solicitar un crédito (…)”, manifestó el director Legal de Infocorp-Equifax, Javier Mori.

Si se desea descubrir qué tan probable es que se tenga una deuda fantasma, se debe responder a las siguientes preguntas:

1.- ¿Se lleva el control de los gastos? Efectuar un cronograma de pagos de tal forma que no se olvide cancelar alguna de las obligaciones.

Se puede contabilizar los gastos en un cuaderno, crear una tabla de Excel o utilizar una aplicación para controlar las finanzas.

2.- ¿Se verifican las deudas al término de un servicio? Por ejemplo, si se cambió recientemente de compañía de celular hay que revisar si se tiene algún saldo por pagar.

Comunicarse con el operador y asegurarse de no dejar deudas pendientes. Este caso de deuda fantasma es de los más comunes.

3.- ¿Se conocen los términos y condiciones de los servicios? Se debe revisar si la tarjeta de crédito o servicios contratados incluyen membresía. De ser así es relevante confirmar que no hay ningún monto pendiente de pago.

Tomar en cuenta que también hay ocasiones en las que se puede exonerar la membresía, se debe llamar al banco y consultar.

4.- ¿Se ha comprado o vendido algún bien? Si se vende el automóvil, se gestiona el trámite de cambio de titularidad, de lo contrario es probable que se reciban multas ocasionadas por el nuevo dueño. Esto puede perjudicar el score crediticio.

5.- ¿Respondió que no a alguna de las preguntas anteriores? Entonces se podría tener una deuda fantasma. Es recomendable que se consulte el reporte de deudas para conocer el estado de las mismas.

Por último, destacó que se debe consultar el reporte de deudas todos los meses, pues así se tendrá un indicador para mejorar el historial crediticio, gestionar adecuadamente las deudas y acceder a mejores beneficios financieros.

OTROS DATOS

¿Qué puedo hacer para evitar deudas?

El primer paso para evitar deudas inesperadas es tener un control de todos tus gastos. Te recomendamos usar un archivo excel y dividir tus gastos por categorías: gastos fijos mensuales, gastos recurrentes, gastos personales, gastos familiares, etc.

Además, gracias a la tecnología podemos encontrar diferentes aplicaciones para llevar un control de tus ingresos y egresos fácilmente.

En segundo lugar, se debe tener presente los contratos realizados con compañías. Por ejemplo, si se cambió de compañía de celular se debe verificar que no quede un pago pendiente o un pago por contrato de permanencia.

Este último suele ser un pago obligatorio descrito en los términos y condiciones de promociones comunes a las que acceden las personas sin tener conocimiento del mismo. Si usted decide cambiar de compañía telefónica, de luz u otro servicio mensual, le recomendamos comunicarse con la central de atención al cliente para asegurar que no haya un pago que lo pueda perjudicar a futuro.

En tercer lugar, y este punto es el más importante, es no gastar dinero que no tienes. Al realizar un archivo o una lista de tus gastos fijos podrás saber cuánto dinero puedes gastar a fin de mes.

Asimismo, deberás elegir si gastar todo este monto o ahorrar una parte para metas futuras. Uno de los errores más comunes es gastar más de lo que se gana, o aún peor, realizar pagos con tarjetas de crédito.

En este punto, recomendamos renunciar a compras innecesarias, cuestionarse sus objetivos a mediano y largo plazo, y encontrar nuevas formas de obtener nuevos ingresos. Por ejemplo, puede ahorrar para crear un emprendimiento o para un fondo de inversión que le permita aumentar su dinero.