Cuartos de pollo a la olla con champiñones

Prepara este plato con aroma francés: sofisticado, sabroso y fácil de hacer

El pollo a la olla con champiñones es una receta fácil que puedes hacer con ayuda de tu olla express, pero no te preocupes porque si no tienes una olla a presión, también podrás disfrutar de este delicioso plato de pollo guisado, cocinando en una olla normal. Presta atención a las instrucciones y cocina un rico pollo con champiñones para toda la familia, una comida perfecta además para el táper, porque recalentado no pierde textura ni sabor.

Ingredientes:

4 piezas de Pollo (cuartos traseros)

200 gramos de Champiñones frescos enteros o de lata

½ Cebolla

½ Pimiento verde o rojo

3 dientes de Ajo

1 rama de Perejil

1 vaso pequeño de Vino blanco

1 vaso pequeño de Agua

1 chorro de Aceite de oliva

1 pizca de Sal y Pimienta

1 cucharadita de Maicena (opcional)

Preparación:

1 – Esta receta de pollo con champiñones la puedes hacer cualquier pieza de pollo, nosotros preferimos los cuartos traseros porque son mucho más jugosos. Teniendo esto en cuenta, empieza por trocear el pollo, en el caso de los cuartos, divide cada uno en dos. Salpimentar todo.

2 – Calienta una cazuela con un chorrito de aceite y cocina las piezas de pollo sazonadas hasta que se doren por todos lados. Añadimos la cebolla y el pimiento finamente picado, y sofreímos todo junto.

3 – Aparte, utilizamos un mortero para majar los los dientes de ajo con sal y perejil. Cuando lo tengamos, añadimos esto a la cazuela y removemos bien para repartir el sabor e impregnar bien las piezas de pollo.

4 – Agrega los champiñones enteros, el vino y el agua. Tapamos la olla express y continuamos con la cocción durante 15 minutos. Si no tienes una olla a presión deberás esperar unos 45 minutos hasta que el pollo este cocido y tierno.

5 – Finalmente disuelve aparte la maicena y mezcla en la olla para conseguir una salsa más espesa. Espera que todo vuelva a hervir y listo.

6 – Decora el plato con unas ramitas de perejil y a disfrutar de este delicioso pollo a la olla con champiñones. Este plato es perfecto para acompañar con guarniciones de arroz blanco y puré de patatas.

