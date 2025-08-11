Apareció en Trujillo la censista que figuraba como desaparecida

La joven Aydaluz Sánchez está resguardada por agentes policiales y se espera que se reencuentra con su familia en las próximas horas.

La censista Aydaluz Mayte Sánchez Méndez (31) fue encontrada con vida en la ciudad de Trujillo, región La Libertad, después haber sido reportada desaparecida en el distrito de Mollepata, en la provincia de Santiago de Chuco, el pasado 7 de agosto. Así lo confirmó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

La joven había desaparecido la mañana del jueves, 7 de agosto, antes de iniciar sus labores como censista, según la versión que dieron varios pobladores. Los familiares precisaron que la joven censista está resguardada por agentes de la Policía Nacional y que se reunirán con ella más tarde.

Actualmente se encuentran en Mollepata, a donde habían llegado para sumarse a las labores de búsqueda. Los seres queridos de Aydaluz indicaron que tomarán el primer vehículo para trasladarse de Mollepata a Trujillo, una ruta que toma al menos seis horas de viaje. Se desconocen las circunstancias de la desaparición de la joven censista.

Las autoridades iniciaran las investigaciones correspondientes para saber las causas de su desaparición. Tras reportarse la desaparición de Aydaluz Sánchez, el INEI señaló a través de un comunicado que, tras tener conocimiento de la desaparición de la joven, activaron todos los protocolos internos de respuesta y coordinación institucional para dar con su paradero.

Además, el jefe del INEI, Gaspar Morán, informó que más de 100 personas buscaban a la joven y que sus compañeros censistas suspendieron sus funciones en Mollepata para sumarse a las labores de búsqueda.