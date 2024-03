¡Construye tu Hogar con el Bono de S/ 30,900 del Estado Peruano! Todo lo que Necesitas Saber para Acceder a esta Ayuda

Para acceder al bono, es necesario formar parte de un Grupo Familiar liderado por una persona mayor de 18 años

El sueño de tener un hogar propio está al alcance de más familias peruanas gracias al Bono Familiar Habitacional que ofrece el Gobierno del Perú. Con una suma única de S/30,900, este beneficio busca brindar apoyo a quienes desean construir su vivienda en un terreno propio. ¿Cómo puedes acceder a esta valiosa ayuda? Aquí te lo contamos todo:

Requisitos Básicos:

Para acceder al bono, es necesario formar parte de un Grupo Familiar liderado por una persona mayor de 18 años, que sea el soporte económico principal y represente al núcleo familiar. Además, se deben cumplir los siguientes criterios:

– Ingresos mensuales netos del hogar no superiores a S/2,706.

– Terreno registrado a nombre del líder del hogar en Sunarp, sin cargas ni gravámenes.

– No poseer otra vivienda, terreno o propiedad destinada a vivienda en el país.

– No haber recibido previamente ayuda estatal para vivienda.

Pasos para Solicitar el Bono:

1. Verificar la existencia de una convocatoria activa del programa Techo Propio, anunciada por el Ministerio de Vivienda.

2. Acudir a un centro autorizado durante el periodo de convocatoria para realizar la inscripción.

3. Presentar DNI y la información completa de todos los miembros del grupo familiar.

4. Llenar y firmar el formulario de inscripción, con la firma de ambos convivientes en caso de haber.

5. Entregar la documentación requerida sin costo alguno.

6. Esperar la evaluación de la solicitud por parte del programa Techo Propio.

Contrato y Responsabilidades:

Una vez aprobada la solicitud, es necesario contactar con una Entidad Técnica (ET) reconocida por Techo Propio para firmar el contrato de obra. La ET se encargará de tramitar el desembolso del bono y comenzar la construcción de la vivienda una vez recibido el dinero.

Es importante depositar el ahorro propio en la cuenta de recaudación del Fondo Mivivienda al día siguiente de recibir el código de proyecto, y no entregarlo directamente a la ET.

¡Construye tu Hogar, Cumple tu Sueño!

Acceder al Bono Familiar Habitacional es un paso importante hacia la realización del sueño de tener un hogar propio. Sigue estos pasos y aprovecha esta valiosa ayuda del Estado peruano para construir el hogar que siempre has deseado. ¡Es momento de hacer realidad tus planes y asegurar un futuro mejor para tu familia!